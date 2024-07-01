آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي خلال الساعات القليلة الماضية ارتفاع طفيف مقابل الجنيه المصري حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزى المصرى اليوم 47.96 جنيه للشراء و48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

البنك الأهلي المصري:

48.20 جنيه للشراء

48.30 جنيه للبيع.

بنك مصر:

48.20 جنيه للشراء

48.30 جنيه جنيه للبيع

بنك القاهرة:

48.21 جنيه للشراء

48.31 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي:

47.98 جنيه للشراء

48.08 جنيه للبيع.

بنك البركة:

48.20 جنيه للشراء

48.30 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

48.21 جنيه للشراء

48.31 جنيه للبيع

بنك كريدي أجريكول:

48.22 جنيه للشراء

48.32 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

48.20 جنيه للشراء

48.30 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان:

47.98 جنيه للشراء

48.08 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي:

48.25 جنيه للشراء

48.35 جنيه للبيع