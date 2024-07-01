الدقهلية تناقش التوصيف الوظيفي والمهام الموكلة لرئيس الهيئة الطبية

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الاجتماع الاول لرؤساء الهيئة الطبية بمستشفيات مديرية الصحة بحضور الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات.

ناقش الاجتماع التوصيف الوظيفي و المهام الموكلة لرئيس الهيئة الطبية في ضوء اللائحة 75.

وشدد مكين على مراجعة خطابات التحويلات وتقييمها فنيا ومدي فاعلية منظومة التحويلات بالمستشفيات.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة ضبط منظومة العروض والتنسيق بين الاقسام في العروض سواء العروض الطارئة والغير طارئة لتقديم الخدمة المثلى للمريض بالتعاون بين اقسام المستشفي المختلفة .

ولفت إلى إعداد تقييم شهري بأداء جميع الاقسام فنيا وتنظيم اللقاءات العلمية علاوة على دراسة الاحتياجات الخاصة بالاقسام وحل المعوقات لرفع كفاء ومؤشرات أدائها.