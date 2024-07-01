الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

أبو الغيط: زيارة السفير حسام زكي إلى لبنان للتضامن وتنفيذ قرارات الجامعة العربية

ابو الغيط
ابو الغيط

قال أحمد ابوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأمانة العامة "تلتزم دوماً بالتنفيذ الكامل لقرارات الدول فى كافة الموضوعات"، مضيفاً أن التكليف الصادر للأمين العام المساعد السفير حسام زكى بزيارة لبنان موفدا شخصياً من جانبه للتواصل مع القوى السياسية اللبنانية "هو تنفيذ لقرارات مجلس الجامعة بشأن التضامن مع لبنان وتكليفها للامين العام فى هذا الخصوص".

من جهته أوضح السفير حسام زكى فى تصريح صحفى للمحررين الصحفيين المعتمدين لدى الجامعة، أن تصريحات له فى الموضوع قد فسرت فى غير سياقها الصحيح، 

مشيراً إلى أن "هذا لا يعنى بأى حال زوال التحفظات والاعتراضات العديدة على سلوك وسياسات وأفعال ومواقف قوى بعينها ليس فقط داخليا وإنما إقليمياً أيضاً"، مشيراً إلى "أن قرارات الجامعة العربية ذات الصلة وأهمها القرار الخاص بصيانة الامن القومى العربى ومكافحة الإرهاب الذى ينص فى إحدى فقراته على الامتناع عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمنى إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى الأعمال الارهابية بما فى ذلك إلى أى ميلشيات أو مجموعات مسلحة غير نظامية، وهو قرار معتمد بإجماع الدول الأعضاء".

مواد متعلقة

الجامعة العربية تعقد ورشة عمل حول تعزيز الوعي بأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي

العسومي: الانخراط في منظومة التكنولوجيا أمر حتمي للنهوض بواقع الاقتصادات العربية

البرلمان العربي يرحب بانضمام أسبانيا إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي

السفير حسام زكي: فلسطين طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية للتصدى لجرائم الإبادة

البرلمان العربي يؤكد الدور المهم للنساء البرلمانيات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف

أبو الغيط يدين القرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية ويصفها بـ"انقلاب كامل على أوسلو"

البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي شرعنة بؤر استيطانية بالضفة الغربية

اجتماع إقليمي بالجامعة العربية لدعم تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات
الجريدة الورقية