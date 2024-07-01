سرقة فيلا فاطمة عيد في كمباوند شهير .. خادمتها في قبضة الشرطة (تفاصيل)

تلقت الأجهزة الأمنية من الفنانة فاطمة عيد محضرًا بقسم شرطة منطقة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة ، يفيد بتعرض فيلتها للسرقة والتي تقع داخل كمباوند شهير.

وعلى الفور بدأت السلطات في التحقيق ومراجعة كاميرات المراقبة داخل الفيلا والكمباوند، لتلقي القبض بعد ساعات قليلة على السارق والذي اتضح أنها الخادمة .

سرقة شقة تامر عبد المنعم

جدير بالكر أن هذه الواقعة "سرقة أحد الفنانين" تكررت كثيرًا في الفترة الأخير حيث أبلغ الفنان تامر عبد المنعم منذ ما يقرب من شهر عن سرقة شقته القاطنة في منطقة الدقي وسط الجيزة، وحرر الفنان محضرًا بقسم الشرطة فور اكتشافه سرقة مشغولات ذهبية وسماعة وهاتف محمول، واتهم خادمته وتدعى «هبة. ر» 35 عاما، بذلك الفعل بسبب اختفائها في نفس توقيته اكتشافه السرقة.

وكثف رجال المباحث بـ مديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات السرقة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ووجه العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال ضباط مباحث الدقي بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط شقة الفنان وتحديد وضبط المشكو في حقها.

من هي فاطمة عيد

مغنية مصرية ولدت في مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، متزوجة من اللواء شفيق الشايب ورزقا من الأبناء بداليا و نيفين ثم شيماء.

تعلمت في مدارس القنايات حتي المرحلة الثانوية ثم التحقت في السبعينيات بمعهد الموسيقى العربية قسم الأصوات.

وترجع قصتها مع الغناء إلى مرحلة الطفولة حيث كان أهالي القنايات ، وأول أغنية لها كانت من الفلكور الشعبي لانه غناء الأجداد وموروث الأبناء.

وكانت أول حفلة غنيت فيها كانت في السبعينيات وعلي مسرح الجمهورية وقدمت فيها مجموعة من الأغنيات منها: آه ياليل، خلي بالك، ويا صغيرة، وفقرتة استمرت ساعة كاملة وتجاوب معها الجمهور بشكل طيب، وكانت هذه الحفلة بطاقة التعارف الغنائية لمطربة اسمها فاطمة عيد.

وقدمت الكثر من الأغاني ، وأصدرت أكثر من 45 البوما غنائيا، وقد سافرت إلى العديد من الدول العربية والأوروبية منها: تونس والمغرب وسوريا والنمسا وألمانيا وأمريكا، وحضرت أيضا مهرجانات كثيرة فقد شاركت في مهرجان قرطاج بتونس أكثر من 15 مرة.