اكتشاف أسباب جديدة للإصابة بكوفيد طويل الأمد

يعاني معظم المصابين بفيروس كورونا من أعراض شديدة تشمل الأوجاع والسعال والتعب لفترة تمتد لبضعة أسابيع، ومع ذلك، قد يعاني البعض من هذه الأعراض لفترة أطول تمتد إلى عدة أشهر، وهو ما يُعرف بـ "كوفيد طويل الأمد".

أعراض كوفيد طويل الأمد

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في دراسة حديثة، قام فريق من الخبراء بتحليل سجلات 4708 بالغين أمريكيين أصيبوا بفيروس SARS-CoV-2 بين أبريل 2020 وفبراير 2023. أظهرت الدراسة أن "كوفيد طويل الأمد" أكثر شيوعًا بين النساء وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية مسبقة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية. في المقابل، كان هذا النوع من الكوفيد أقل شيوعًا بين الأشخاص الذين تلقوا لقاحًا ضد الفيروس وأولئك الذين أصيبوا بمتحور "أوميكرون" الأقل خطورة.

وتعليقًا على النتائج، قالت إليزابيث أويلسنر، عالمة الأوبئة في مركز Irving الطبي بجامعة كولومبيا: "تؤكد دراستنا الدور المهم للتطعيم ضد كوفيد-19 في تقليل شدة العدوى وأيضًا في تقليل خطر الإصابة بـ 'كوفيد طويل الأمد'".

وجدت الدراسة أيضًا أن بعض الحالات الصحية، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن وتاريخ التدخين، كانت مرتبطة بفترات تعافٍ أطول. ومع ذلك، تبين أن هذه العوامل لم تعد ذات أهمية كبيرة بمجرد أخذ عوامل الخطر الأخرى في الاعتبار.

كما أظهرت النتائج أن حالات العدوى الشديدة وأوقات التعافي الأطول كانت أكثر شيوعًا بين المشاركين من الهنود الأمريكيين وسكان ألاسكا الأصليين. تضيف هذه النتائج إلى ما نعرفه بالفعل حول التفاوت العرقي والإثني في تأثيرات "كوفيد-19".

وفي هذا السياق، أوضحت أويلسنر: "على الرغم من أن الدراسات تشير إلى أن العديد من المرضى الذين يعانون من 'كوفيد طويل الأمد' يواجهون تحديات تتعلق بالصحة العقلية، إلا أننا لم نجد أن أعراض الاكتئاب قبل الإصابة بـ SARS-CoV-2 كانت عامل خطر رئيسي للإصابة بـ 'كوفيد طويل الأمد'".

تشير هذه النتائج إلى أهمية التطعيم في الحد من الآثار الطويلة الأمد للفيروس وتؤكد على الحاجة لمزيد من الأبحاث لفهم التفاوتات الصحية بين مختلف الفئات السكانية.