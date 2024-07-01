الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

المكتبة المتنقلة تطوف قرى ومراكز محافظة المنيا

المكتبة المتنقلة
المكتبة المتنقلة بالمنيا

استقبل مركز شباب بردنوها ، بإدارة شباب مطاي شمال محافظة المنيا ،  اليوم الإثنين  1 يوليو ، مشروع " المكتبة المتنقلة " بمقر المركز ، حيث توافد أعضاء المركز من الطلائع للمشاركة والإستفادة  من انشطة وبرنامج المشروع .

والذى يهدف المشروع لتمكين الطلائع المشاركين ، من الإستفادة بالقراءة من أجل النمو المستدام "المكتبات المتنقله" ، وذلك بالتعاون مع جمعية مصر الخير ، وذلك من منطلق التعاون المتميز بين مؤسسات الدولة المختلفة من ، شباب ورياضة ، وجمعيات خيرية واهلية،  وقصور الثقافة ، مع دعم وتمويل هذه المشروعات ، لتوفير اماكن للمشاركين من الأطفال في جو ملائم لهم للإ‘طلاع علي القصص والمعلومات ، للوصول إلى المستهدف من البرنامج.

تم عرض مجموعة متنوعة من العروض المسرحية ، التي تتناسب مع كافة الاعمار ، وتم تقديم مسابقات ولقاءات مع الحضور، عن فن التعامل كما نفذوا أيضا فقرات لعرض المواهب لدي الأطفال فى ، الشعر والإنشاد ، وفقرات توعوية  ، وقاموا أيضا بمسابقات ثقافية ، ودخول الأولاد إلي عربة المكتبة ، حيث الإطلاع علي مجموعات القصص والكتب المتنوعة  ، أعقبها توزيع جوائز على الحضور .

في ختام الأنشطة ، تم توزيع قصص مخصصة للأطفال ، وتلخيصها في سطور ، وقام احد المشرفين بالمكتبة بتجميع القصص ، بعد التلخيص ومناقشة الطلائع ، من قبل المشرف فى الدروس والعبر المستفادة من القصص  للطلائع ، وجاء ذلك بحضور مدير المركز ، واعضاء مجلس الإدارة ، ومشرف المكتبة المتنقلة ،  والمنسق الإعلامي للمركز ، جدير بالذكر ، أن مركز شباب بردنوها ، اوصي المشاركين بأن مكتبة المركز مفتوحة طول الأسبوع للمشاركة في تنفيذ الأنشطة .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات وتعليمات مندي عكاشة  وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، اشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، ومتابعة تنفيذ مدير إدارة الهيئات الشبابية ، مدير إدارة شباب مطاى

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