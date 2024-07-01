المكتبة المتنقلة تطوف قرى ومراكز محافظة المنيا

استقبل مركز شباب بردنوها ، بإدارة شباب مطاي شمال محافظة المنيا ، اليوم الإثنين 1 يوليو ، مشروع " المكتبة المتنقلة " بمقر المركز ، حيث توافد أعضاء المركز من الطلائع للمشاركة والإستفادة من انشطة وبرنامج المشروع .

والذى يهدف المشروع لتمكين الطلائع المشاركين ، من الإستفادة بالقراءة من أجل النمو المستدام "المكتبات المتنقله" ، وذلك بالتعاون مع جمعية مصر الخير ، وذلك من منطلق التعاون المتميز بين مؤسسات الدولة المختلفة من ، شباب ورياضة ، وجمعيات خيرية واهلية، وقصور الثقافة ، مع دعم وتمويل هذه المشروعات ، لتوفير اماكن للمشاركين من الأطفال في جو ملائم لهم للإ‘طلاع علي القصص والمعلومات ، للوصول إلى المستهدف من البرنامج.

تم عرض مجموعة متنوعة من العروض المسرحية ، التي تتناسب مع كافة الاعمار ، وتم تقديم مسابقات ولقاءات مع الحضور، عن فن التعامل كما نفذوا أيضا فقرات لعرض المواهب لدي الأطفال فى ، الشعر والإنشاد ، وفقرات توعوية ، وقاموا أيضا بمسابقات ثقافية ، ودخول الأولاد إلي عربة المكتبة ، حيث الإطلاع علي مجموعات القصص والكتب المتنوعة ، أعقبها توزيع جوائز على الحضور .

في ختام الأنشطة ، تم توزيع قصص مخصصة للأطفال ، وتلخيصها في سطور ، وقام احد المشرفين بالمكتبة بتجميع القصص ، بعد التلخيص ومناقشة الطلائع ، من قبل المشرف فى الدروس والعبر المستفادة من القصص للطلائع ، وجاء ذلك بحضور مدير المركز ، واعضاء مجلس الإدارة ، ومشرف المكتبة المتنقلة ، والمنسق الإعلامي للمركز ، جدير بالذكر ، أن مركز شباب بردنوها ، اوصي المشاركين بأن مكتبة المركز مفتوحة طول الأسبوع للمشاركة في تنفيذ الأنشطة .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات وتعليمات مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، اشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، ومتابعة تنفيذ مدير إدارة الهيئات الشبابية ، مدير إدارة شباب مطاى