تديرها سيدتان.. القبض على عصابة لسرقة الأنابيب في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على تشكيل عصابي مكون من أجانب تخصص في سرقة الأنابيب بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة.

وردت معلومات أكدتها التحريات للإدارة العامة لمباحث الجيزة أفادت بقيام مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بتشكيل عصابة لسرقة الأنابيب في مدينة 6 أكتوبر.

ووجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة في الجيزة حيث تمكنت فرق المباحث من ضبطهم وتبين أن من بينهم سيدتين.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجرى العرض على النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات معهم.

ومن جهة اخرى ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شاب يدعى «ليل مصر» يعمل تيك توكر لاتهامه بعرض مقاطع فيديو خادشة للحياء تحرض على الأفعال الغير مألوفة.

رصدت الأجهزة الأمنية حساب على تطبيق تيك توك باسم ليل مصر، وجرى فحص مقاطع الفيديو المعروضة عليه حيث تبين أنها خادشة للحياء وتتضمن دعوات إباحية تدعو لأفعال غير مألوفة.

وكشفت التحريات والفحص، أن حساب ليل مصر تظهر على فتاة إلا أنها شاب ويدعى محمود ويقوم باستخدام الميك آب للترويج إلى الأفعال الغير مألوفة والدعوة والتحريض لممارسات غير طبيعية من خلال الحساب.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على صاحب حساب ليل مصر، وتبين أنه شاب ويدعى محمود ويقوم بنشر مقاطع فيديو ولايفات تدعو للأفعال الغير مألوفة عبر صفحته.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفحص حساب ليل مصر ومقاطع الفيديو المنشورة عليه والتي تدعو لممارسات غير مألوفة عن المجتمع المصري بالإضافة للترويج إلى محتوى خادش للحياء.