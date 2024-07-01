عاجل.. الحوثيون يستهدفون أربع سفن تابعة لأمريكي وبريطانيا وإسرائيل

نفذت حركة أنصار الله جماعة الحوثي، اليوم السبت، أربع عمليات عسكرية استهدفت فيها أربع سفن تابعة لأمريكا وبريطانيا وجيش الاحتلال وهي، سفينة( MSC Unific ) الإسرائيلية في البحر العربي، وسفينة (Delonix) النفطية الأمريكية في البحر الأحمر، وسفينة ( Anvil Point ) البريطانية في المحيط الهندي، وسفينة ( Lucky Sailor ) في البحر الأبيض المتوسط لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وقالت جماعة الحوثي في بيانها: انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ ورداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ أبناءِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة وردا على العدوان الامريكي البريطاني على بلدِنا

نفذتِ القواتُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى أربعَ عملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ استهدفتْ أربعَ سُفُنٍ تابعةٍ لثلاثيِّ الشرِّ الأمريكيِّ والبريطانيِّ و الإسرائيليِّ وكانتْ على النحو التالي:

العمليةُ الأولى نفذتْها القوةُ الصاروخيةُ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ استهدفتْ سفينةَ( MSC Unific ) الإسرائيليةَ في البحرِ العربيِّ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضل الله.

العمليةُ الثانيةُ نفذتْها القوةُ الصاروخيةُ والقوةُ البحريةُ بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ استهدفتْ سفينةَ ( Delonix ) النفطيةَ الأمريكيةَ في البحرِ الأحمرِ للمرةِ الثانيةِ خلالَ هذا الأسبوعِ .

فيما العمليةُ الثالثةُ استهدفتْ سفينةَ الإنزالِ ( Anvil Point ) البريطانيةَ في المحيطِ الهنديِّ و كانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ الله.

وقد تم استهدافُ السفينةِ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ من خلالِ القوةِ الصاروخيةِ في القواتِ المسلحةِ اليمنية.

العمليةُ الرابعةُ نفذتْها القوةُ الصاروخيةُ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ استهدفتْ سفينةَ ( Lucky Sailor ) في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ

وجاءَ استهدافُ السفينةِ لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

إنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لن تتوقفَ إلا بإيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ.