العثور على جثمان سيدة متعفنة بالجيزة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من جهودها بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة في أحد العقارات بمنطقة حدائق أكتوبر وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، العثور على جثمان سيدة في حالة تعفن داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر وتم إيداع الجثمان المشرحة تحت تصرف النيابة في الجيزة.

ومن جهة اخرى تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة ، تحقيقات موسعة لحل لغز سرقة سيارة تابعة لشركة الكهرباء.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من موظف بالشركة القابضة للكهرباء بسرقة سيارة الشركة أثناء تواجدها في إحدى المناطق في الجيزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وقامت بفحص البلاغ ومراجعة كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال سائق السيارة للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.

وشكلت أجهزة المباحث فريق بحث للوقوف على الملابسات، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.