لطيفة تطرح كليب أغنية "الورق"

تواصل النجمة لطيفة، طرح كليبات ألبومها "مفيش ممنوع"، إذ طرحت كليب أغنية "الورق" سابع أغاني الألبوم عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

والأغنية تميل للطابع الرومانسي، كلمات الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد وألحان المبدع زياد الطويل، وتوزيع تميم، وإخراج شريف ترحيني.

وتقول كلمات أغنية "الورق"

وانا مني للورق .. بعرف أكلمك .. بعرف أفهمك .. احساسي كله ايه

وانا مني للورق .. مش ممكن اتكسف .. بكتب لك عن مشاعر لا يمكن تتوصف غير بس للورق

وانا مني للورق .. بكتب في ربع ساعة .. حاجات مقدرش اقولها .. لو جنبك ١٠٠٠ ساعة

وانا مني للورق .. عندي كل الإرادة .. لكن وأنا جنب منك .. بتسكتني السعادة ويسكتني الهنا

وانا مني للورق .. في روحي ١٠٠٠ حاجة .. لكن مبقولش حاجة .. غير لما بكون لوحدي

وانا مني للورق

ألبوم لطيفة الجديد

جدير بالذكر إن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة يضم 10 أغاني، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت أغاني الألبوم كاملة، ومنها 6 أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.