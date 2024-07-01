توم كروز وابنه المتبني.. ظهور نادر يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

التقطت الكاميرات صور نادرة لكونور نجل النجم العالمي توم كروز وهو يتجول في حفل BST Kings Of Leon في حديقة هايد بارك بلندن يوم الأحد.

وظل كونور البالغ من العمر 29 عامًا، بعيدًا عن الأنظار بينما كان يشاهد أداء الفرقة مع مجموعة صغيرة من الأشخاص في إحدى مناطق كبار الشخصيات.

وشوهد أيضًا كونورعندما تم تصويره مع والده في مهبط طائرات الهليكوبتر وسط المدينة، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتبنى النجم البالغ من العمر 61 عام هو وزوجته النجمة الأسترالية نيكول كيدمان كونور وإيزابيلا خلال فترة زواجها التي امتدت بين عامي 1990 و2001.

وخلال مقابلة سابقة مع فانيتي فير في عام 2007، تحدثت ممثلة مولان روج عن قرار التبني بعد تعرضها للإجهاض.

قائلة:"منذ اللحظة التي تزوجنا فيها أنا وتوم، كنت أرغب في إنجاب الأطفال، وقد فقدنا طفلًا في وقت مبكر، وكان ذلك مؤلمًا جدًا حقًا، وهو ماجعلنا نفكر في أمر التبني ".

وتبنى توم ونيكول ابنتهما إيزابيلا عندما ولدت في ديسمبر 1992، وبعد ثلاث سنوات، تبنوا أيضًا كونور عند الولادة في يناير 1995.

من هو توم كروز

ولد النجم توم كروز في 3 يوليو عام 1962 في إحدى ضواحي نيويورك، لأب يُدعي توماس كروز مابوثر الثالث ويعمل مهندسًا كهربائيًا، وأمه معلمة تُدعي ماري لي .

نشأ كروز قريبا من الفقر ونشأ نشأة كاثوليكية حيث وصف والده «بتاجر الفوضى»، و«المتنمر»، و«الجبان» الذي يضرب أطفاله. قائلاً: "والدي كان من النوع الذي يركلك، إذا حدث خطأ ما".

لم تكن حياة كروز العائلية مستقرة بسبب التنقل المستمر لوالده بين الولايات الأمريكية وكندا للبحث عن عمل، حيث بلغ عدد مرات التنقل قرابة 14 مرة دخل خلالها كروز أكثر من 15 مدرسة. وفي سن 7، اكتشفت أسرته بأنه يعاني من عسر القراءة وأثرت على تحصيله العلمي بشكل كبير.

لم تستقر العائلة إلا عند طلاق والديه، وأصبح كروز هو المسؤول عن هذه العائلة المكونة من ثلاث شقيقات (لي آن، وماريان، وكاس) وأم بقوا في ولاية كنتاكي.

وبعد زواج والدته من جاك ساوث في عام 1978، انتقلوا إلى نيوجيرسي، توفي والد كروز بالسرطان في عام 1984.

التحق كروز بمدرسة داخلية كاثوليكية من أجل تعلم العلوم الدينية بعد زواج والدته، ولكن كان حلمه الأول هو أن يكون مصارعًا محترفًا، إلا أن الإصابة التي تعرض لها في ركبته عندما كان في سن 16 حطمت هذا الحلم.

مر كروز في حياته بالكثير من المتناقضات، فخلال دراسته، التحق في فرق المسرح المدرسي، وأصبح أحد نجوم المسرح على مستوى المدرسة، ونال شهرة كبيرة بين زملائه في المدرسة، ليكتشف أن لديه رغبة جارفة من أجل التمثيل والاستمرار في هذا النجاح، حيث قرر بعد تخرجه من المدرسة الثانوية غلين ريدج في عام 1980 الذهاب إلى نيويورك بحثًا عن الأضواء، وكان عمره في ذلك الوقت لم يتجاوز 18 عامًا.