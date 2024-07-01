موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري المصري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره طلائع الجيش بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويبحث الأهلي عن مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة لمنافسة بيراميدز على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حتى الآن، فاز في 16 وتعادل في 3 وخسر مواجهتين.

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المقرر أن يلعب الأهلي أمام نظيره الداخلية في إطار الجولة المقبلة من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مواجهة الأهلي أمام الداخلية، الخميس المقبل الموافق 4 يوليو الجاري، حيث ستكون في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.