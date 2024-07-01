الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري المصري

الأهلي
الأهلي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره طلائع الجيش بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

txt

المصري يفوز على الجونة بثنائية في الدوري

ويبحث الأهلي عن مواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة لمنافسة بيراميدز على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حتى الآن، فاز في 16 وتعادل في 3 وخسر مواجهتين.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

من المقرر أن يلعب الأهلي أمام نظيره الداخلية في إطار الجولة المقبلة من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مواجهة الأهلي أمام الداخلية، الخميس المقبل الموافق 4 يوليو الجاري، حيث ستكون في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

مواد متعلقة

دي بروين : خيبة امل كبيرة بعد الخسارة امام فرنسا

المصري يفوز على الجونة بثنائية في الدوري
الجريدة الورقية