أسامة أبو المجد يُطالب بمصادرة سيارات ذوي الهمم في هذه الحالة

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات، ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إنه يُساند ذوي الهمم قلبًا وقالبًا، ولكنه ضد أي مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قصر السيارات الخاصة بذوي الهمم على السيارات 1200 سي سي من باب الحوكمة وضبط المنظومة سيكون ظالم.

وتابع "أبو المجد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن السيارات التي تستخدم في مصر هو 1600 سي سي فيما هو أقل ، وقصر سيارات ذوي الهمم على السيارات 1200 سي سي سيؤدي إلى وقوع ظلم شديد على ذوي الهمم، لأن هذا النوع يكون ضعيف للغاية، خلاف أنه قليل الانتشار.

ولفت إلى أن جميع السيارات الفارهة هي أكبر من 1600 سي سي، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تحكم سيارات ذوي الهمم بعدد معين من السي سي، ومواجهة استغلال البعض لسيارات ذوي الهمهم بالمصادرة الفورية للسيارة.



