ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد| مدينة مصرية في مأزق

عادت اللبنانية ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة أثارت بها الجدل خلال الساعات الماضية، جعلتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتريندات جوجل وأصبحت حديث الوطن العربي، خاصة بعد تنبؤاتها التي حدثت بالفعل في الأونة الأخيرة وسببت نقاشًا كبيرًا في الوطن العربي، فتوقعت كوارث طبيعية في العديد من البلدان المختلفة، وخسائر مالية، وانفصال وارتباط مشاهير، إلا أنها فاجئت الجمهور خلال اليومين الماضيين بتوقع نهاية مأساوية لثلاثة نجوم عرب من الصف الأول، وكارثة طبيعية تنتظر مدينة مصرية.

ليلى عبد اللطيف

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر تثير فضول الجماهير

حلت ليلى عبد اللطيف، ضيفة مع الإعلامي اللبناني علي ياسين في برنامج "ساعة الصفر" على قناة الجديد اللبنانية، وأدلت بتوقعات صادمة لمصر خاصة مدينة الإسكندرية والتي كشفت بأنها على موقع مع كارثة طبيعية وأنظار العالم تتجه إليها.

كشفت ليلى عن حدوث اشتباك بين مصر وإسرائيل عند معبر رفح، وأن أنظار العالم ستتجه نحو مدينة الإسكندرية ومناطق ساحلية أخرى بمصر بسبب كارثة طبيعية قد تضربه، قائلة :" إحدى المدن المصرية قد تشهد هزة أرضية قوية تسبب القلق والذعر بين السكان، لكنها ستمر دون أضرار جسيمة، وأزمة الكهرباء في مصر ستجد حلولًا وتحسنًا خلال الأشهر القادمة".

https://www.youtube.com/watch?v=2rYQIVjFzE4

مقتل فنان من الصف الأول بطريقة غامضة وفضيحة آخر

سببت ليلى عبد اللطيف حيرة وصدمة الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن توقع وفاة فنان من الصف الأول بطريقة غامضة في حادث مقصود قائلة :" سنسمع عن مقتل أحد الفنانين من الصف الأول بطريقة غامضة، أثر حادث مؤسف أو عملية قتل مقصودة بسبب المال".

وأضافت ليلى :" ممثل عربي معروف سيتعرض للفضيحة بسبب تقديم شكوى ضده بالصوت والصورة بتهمة الاختلاس والتزوير، ونراه خلف القضبان جراء هذه الفضيحة، والتي ترتبط بسيدة أعمال عربية وسنراها على وسائل الإعلام تفضح هذا الممثل".

ونوهت السيدة ليلى أن لبنان سوف يودع أحد الأصوات الجميلة التي تنتمي إلى نجوم الصف الأول، حيث تتوفى هذه الشخصية خلال الفترة من شهور 2024 إلى منتصف عام 2025.

https://www.youtube.com/watch?v=AARG9o7cUU0

عطل ركاب طائرة مدنية

واصلت ليلى عبد اللطيف توقعاتها قائلة: سنرى حالة من الذعر والرعب تنتشر بين ركاب طائرة مدنية، وهي في الجو بسبب عطل مفاجئ يصيبها، وسوف تسيطر الفوضى والرعب داخل الطائرة بين الركاب ويتمكن قائد الطائرة في النهاية من الهبوط بأمان دون أن يتأذى أحد.