اقرأ غدا بالوفد.. "القاهرة": القوات المصرية لن تدخل غزة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "القاهرة: القوات المصرية لن تدخل غزة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-