اقرأ غدا بالوفد.. "القاهرة": القوات المصرية لن تدخل غزة
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "القاهرة: القوات المصرية لن تدخل غزة".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
- مصر تنفي موافقتها على نقل معبر رفح
- "الحريديم" يهزون عرش نتنياهو ومدير مجمع الشفاء يفضح الاحتلال
- وزير التعليم يتراجع ويصحح خطايا الفيزياء وانضباط الثانوية الأزهرية
- "التموين": ارتفاع نسب صرف سلع يوليو إلى 20% واستمرار إصدار البطاقات للفئات المستثناة
- ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم أبو زنيمة لـ 10 وفيات و22 مصابا
- محمد حماقي يعود لحفلات القاهرة تحت لافتة "كامل العدد"
- "ماكرون" يخسر الرهان في انتخابات البرلمان.. واليمين يستعد لقيادة فرنسا
- تشمل قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والمياه مصر تتوقع 11 مليار يورو استثمارات أجنبية مباشرة
- اليوم.. مؤتمر صحفي عاالمي للإعلان عن صفقة استثمارية ضخمة بالساحل الشمالي