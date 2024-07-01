الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

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اقرأ غدا بالوفد.. "القاهرة": القوات المصرية لن تدخل غزة

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "القاهرة: القوات المصرية لن تدخل غزة".

 

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

  • مصر تنفي موافقتها على نقل معبر رفح
  • "الحريديم" يهزون عرش نتنياهو ومدير مجمع الشفاء يفضح الاحتلال
  • وزير التعليم يتراجع ويصحح خطايا الفيزياء وانضباط الثانوية الأزهرية
  • "التموين": ارتفاع نسب صرف سلع يوليو إلى 20% واستمرار إصدار البطاقات للفئات المستثناة
  • ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم أبو زنيمة لـ 10 وفيات و22 مصابا
  • محمد حماقي يعود لحفلات القاهرة تحت لافتة "كامل العدد"
  • "ماكرون" يخسر الرهان في انتخابات البرلمان.. واليمين يستعد لقيادة فرنسا
  • تشمل قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والمياه مصر تتوقع 11 مليار يورو استثمارات أجنبية مباشرة
  • اليوم.. مؤتمر صحفي عاالمي للإعلان عن صفقة استثمارية ضخمة بالساحل الشمالي

 

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