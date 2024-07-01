فرج عامر: نعلم أن قرار استكمال مبارة بيراميدز وسموحة مخالف للائحة
قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن قرار إعادة مبارة. سموحة وبيراميدز في صالح الكرة المصرية.
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وأضاف عامر خلال تصريحات لبرنامج ملعب الشمس مع الاعلامي مجدي عبد الغني: موافق على. قرار إعادة مباراة بيراميدز وسموحة، ونعترف أن هناك أخطاء تحكيمية كبيرة في الدوري هذا الموسم .
وتابع : نعرف أن قرار إعادة مباراة بيراميدز وسموحة عكس اللوائح لكننا موافقين على هذا القرار.
وأردف: لا أعلم موقف بيراميدز من لعب المباراة بعد قرار إعادتها، وأيا كان قرار رابطة الأندية نحن موافقين عليه.
وواصل : ما حدث في مباراة بيراميدز وسموحة ولكن هذا قضاء وقدر، وفي حال صدور قرار بخسارتنا لن نكن نحتج على هذا القرار