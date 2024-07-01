دعمًا لمجتمع "الميم".. وزيرة الثقافة النرويجية حديث السوشيال ميديا| فعل فاضح يورطها

وزيرة الثقافة النرويجية، تريند تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إذ أثارت جدلًا كبيرًا بعد قيامها بفعل خادش للحياء اثناء تواجدها في إحدى الحفلات، ليتم تداول الفيديو على نطاق واسع مما تسبب في غضب الكثير من المتابعين وشن حملات هجوم عليها وسط مطالب بتنحيها عن منصبها، واعتبار الفعل الفاضح شيء غير أخلاقي ومنافي للطبيعة البشرية.

وزيرة الثقافة النرويجية تخلع ملابسها.. غضب جماهيري كبير

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار مقطع فيديو لوزيرة الثقافة النرويجية والتي تدعي لبنى جعفري، من أصول باكستانية، وهي تخلع ملابسها أثناء رقصها في إحدى الحفلات، في مشهد تعجب منه الجماهير خاصة أن الوزيرة كانت تدعوا للتمسك بالأخلاق، ليرى الرواد أن هذا الفعل لا يتماشي مع قولها وينافي الطبيعة الإنسانية.

بدأت القصة عندما انتشر فيديو لوزيرة الثقافة النرويجية في إحدى الحفلات التكريمية لها باعتبارها راعية للمثليين داخل دولة النرويج، وخلعت ملابسها وقالت "أنا أم المثليين"، مما تسبب في غضب الجماهير من تصرفها المشيت والعار من الأخلاق خاصة بأنها شخص مسؤول وذو منصب هام.

وزيرة الثقافة النرويجية

وزيرة الثقافة النرويجية

وزيرة الثقافة النرويجية تكشف سبب قيامها بذلك

كشفت وزيرة الثقافة النرويجية عن الأسباب التي دفعتها لخلع ملابسها، والتي جاءت كنوع من انواع الدعم للمثليين داخل النرويج وبصفتها ممثلة لهم في هذا الحفل، قائلة إنها ستدعم المثليين في كل وقت، حتى يشعروا بالحرية الأمان داخل دولة النرويج.

أكدت وزيرة الثقافة النرويجية لبنى جعفري قبل قيامها بالفعل الفاضح، أنها بصفتها وزيرة الثقافة والمساواة، والحامية العليا لهم، وأنها تريد أن تحصل هذه الفئة على المحبة والأمان، ستقوم بهذا الفعل الذي هو مساهمة صغيرة منها، لتقوم بخلع القميص، ويظهر الجزء الأعلى من جسدها.

وزيرة الثقافة النرويجية

رواد السوشيال ميديا يعلقون على واقعة وزيرة الثقافة النرويجية

علق رواد السوشيال على موقع "إكس" تويتر سابقًا، على واقعة وزيرة الثقافة النرويجية، موضحين أن هذا الفعل لا غير أخلاقي من شخص مسؤول في دولة كبيرة مثل النرويج، وجاءت التعليقات كالأتي، " كم هو فظيع أنا سعيد جدًا لأنني لا أشاهد التلفاز وخاصة التلفزيون النرويجي"، "القيم الغربية"، " لماذا يتصرفون بطريقة غير أخلاقية وهم جزء من الحكومة التي تمثل حقوق العمال، يا له من عار".