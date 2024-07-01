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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

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د. أيمن محسب: 30 يونيو ثورة عظيمة أنقذت هوية الوطن من الطمس ووضعته على طريق الإنجازات

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة عظيمة وقد أسهمت في تصحيح مسار الوطن، موضحًا أن مشاركة المصريين في النزول إلى الشوارع والميادين وتفويض القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي وطلب المساعدة من القوات المسلحة وتلبيتها سريعًا للمواطنين، كانت أمورًا مهمة.

وأكد "محسب" خلال لقاءه مع كاميرا "اليوم" على قناة "دي أم سي" أن ثورة 30 يونيو كانت عرسًا وأدت إلى تحقيق العديد من الإنجازات، مبينًا أنه لولا وجود ثورة 30 يونيو، لكانت الهوية المصرية قد تم طمسها ومحوها وتعرضنا كدولة لتهديد الجماعة الإخوانية التي كانت تسعى للسيطرة على الحكم وتغيير واقع الوطن.

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وأشار إلى أن هناك العديد من المبادرات التي تم تنفيذها على مستوى القرى والريف، وشهدنا تطورًا كبيرًا في البنية التحتية وتوفر خدمات لم تكن متاحة من قبل.

 ولفت إلى أن ثورة 30 يونيو جعلتنا نعيش ثورة حقيقية من التطور والإنجازات، منوهًا إلى أن الجيش بذل قصارى جهده للحفاظ على الوطن، ونحن الآن نستعد للمضي قدمًا نحو جمهورية جديدة وأفضل بكثير مما كان عليه الوضع في الماضي.

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