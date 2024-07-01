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الإثنين 01/يوليو/2024 - 08:00 م 7/1/2024 8:00:58 PM

اقتناص الفرص هو مهارة مهمة لتحقيق النجاح والتقدم فى مختلف المجالات وتحتاج هذه المهارة لعدد من الخطوات والممارسات التى يمكن أن تساعد فى اقتناصها بمجرد وجودها، وهذه المهارة تحتاج الى تحديد الأهداف والطرق التى يمكن أن تساعدك فى تحقيقها، ولابد من البحث عن الفرص التى تتماشى مع هذه الأهداف.

عندما تكتشف فرصة مناسبة، كن مستعدًا للتحرك بسرعة واستغلالها ، فالتردد حتماً سيؤدى إلى فقدان الفرصة، فقبل القفز لاغتنام فرصة ما، قم بتقييم المخاطر والمكافآت المحتملة ، اتخذ قرارات مدروسة ولا تخف من المخاطرة المدروسة، إذا لم تنجح فى اقتناص فرصة ما، تعلم من الفشل وحاول مرة أخرى. وتأكد ان الفشل يمكن أن يكون درسًا قيمًا يساعدك فى المستقبل، استخدام تلك الممارسات تؤدى إلى تحسين قدرتك على التعرف على الفرص واقتناصها لتحقيق النجاح والتقدم فى حياتك المهنية والشخصية.

الفرص السياسية تصبح مهدرة فى حالة عدم الاستفادة منها فى لحظات الإجماع الوطنى، فعندما تكون هناك لحظات توافق شعبى واسع حول قضية معينة، وقد يفشل السياسيون فى استغلال هذه الفرصة لإجراء إصلاحات أو تغييرات جوهرية، وعدم التفاعل مع الأزمات بشكل فعّال تؤدى الى زيادة تلك الأزمات، والتى تستدعى استجابة سريعة وحاسمة، ولكن قد تفشل الحكومات فى التعامل معها بفاعلية، ما يؤدى إلى تفاقم الوضع، والتردد فى اتخاذ القرارات الحاسمة بداية التراجع، التردد والخوف من فقدان الشعبية يمكن أن يؤديا إلى تأجيل قرارات مهمة، ما يتسبب فى ضياع فرص لتحقيق تقدم أو حل مشكلات مزمنة.

تجاهل الاستثمار فى القطاعات الحيوية مثل التعليم والتكنولوجيا يمكن أن يؤدى إلى فقدان الفرص لتحسين الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة على المدى الطويل.

الفشل فى إقامة علاقات دبلوماسية واستراتيجية قوية مع دول أخرى يمكن أن يحرم الدولة من فوائد اقتصادية وأمنية مهمة، ويقلل من تأثيرها الدولى، وتلك الأمور بها جانب كبير من الفرض الضائعة إذا لم تستغل تتسبب فى أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية لا حصر لها.

سوء التقدير والتحليل من أهم أسباب فشل المسئول فى اقتناص الفرص، قد يفشل السياسى فى تقدير أهمية الفرصة أو تحليل الوضع بشكل صحيح ما يجعله غير قادر على التعرف على الفرص أو استغلالها بالشكل المناسب، غياب الرؤية الواضحة والأهداف البعيدة المدى يمكن أن يجعل المسئول السياسى غير قادر على التعرف على الفرص التى تتماشى مع تحقيق هذه الأهداف، التأثر بالمصالح الشخصية أو الحزبية فى بعض الأحيان، قد تكون عقبة أمام استغلال الفرص التى يمكن أن تكون مفيدة للبلاد ككل، هذا بالإضافة الى ضعف القدرة على التواصل والإقناع، الفشل فى التواصل الفعال مع الجمهور أو الأطراف المعنية يمكن أن يجعل من الصعب الحصول على الدعم اللازم لاستغلال الفرص.

الافتقار إلى الكفاءات والخبرات، وعدم وجود فريق عمل كفء أو خبراء مختصين يمكن أن يؤدى إلى عدم القدرة على استغلال الفرص بالشكل الأمثل.

ختاما.. قد يواجه السياسى معارضة قوية من داخل المؤسسة أو من داخل الحزب أو من جهات خارجية ما يعوق محاولاته لاستغلال الفرص، والفشل فى التكيف مع التغيرات السريعة فى البيئة السياسية أو الاقتصادى يؤدى ذلك إلى فقدان الفرص التى تتطلب استجابة سريعة، فضلا عن الفساد وسوء الإدارة والتى تعوق القدرة على استغلالها بشكل فعال، والنتيجة إهدار تلك الفرص وضياعها.

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى

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