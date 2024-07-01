قيمة المصروفات الدراسية في المدارس لجميع الصفوف 2024

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2024-2025 بنفس قيمة العام الماضي لحين صدور قرار جديد.

ويسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية المصروفات الدراسية من الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أى نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية.

قيمة المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية

وحددت وزارة التربية والتعليم قيمة المصروفات الدراسية والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما في العام الماضي 2023-2024 كما يلي:

312.60 جنيه قيمة المصروفات الدراسية للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.

212.60 جنيه قيمة المصروفات الدراسية للحلقة الإعدادية.

527.60 جنيه قيمة المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي العام.

512.60 جنيه قيمة المصروفات الدراسية من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

227.60 جنيه قيمة المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات.

212.60 جنيه قيمة المصروفات الدراسية لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات.

طريقة سداد المصروفات الدراسية

وتسدد المصروفات الدراسية والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر 2024 - القسط الثاني يناير 2025 – القسط الثالث مارس 2024)، في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

وتخفض نسبة 50 في المائة من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة، ومعاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، والقسط التأميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، على أن يقوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".