لو بتستخدمي غسالة أطباق اتبعى هذه الخطوات هتخفض الفاتورة وتقلل ساعات تخفيف الأحمال

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح لتقليل استهلاك غسالة الأطباق من الكهرباء والتي تساعد المواطنين على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك علاوة على مساعدة الدولة في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والتى قد تسهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال، و ذلك بعنوان "#خليك_إيجابي_رشد_استهلاكك_وساعد_فى_تقليل_مدة_تخفيف_الأحمال ".

و فيما يلى طرق الاستخدام الأمثل لغسالة الأطباق لترشيد الاستهلاك :

1- اشتري غسالة الأطباق عالية الكفاءة عليها الملصق AAA.

2- اختيار دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والصحون.

3- يفضل غسل الصحون على درجة حرارة 40 درجة مئوية، وتجنب استخدام درجة حرارة عالية.

4- تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالة أطباق، فهذا سيجبرها على التوقف عن العمل تماما قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف لأن عملية التجفيف تستهلك الكثير من الكهرباء.