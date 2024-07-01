محافظ أسوان يلتقي المستشار الثقافي والسياحي لمدينة جاجبور الهندية

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إجتماعاً تنسيقياً مع مانى جيرى المستشار الثقافى والسياحى لمدينة جاجبور الهندية عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لإقامة شراكات إبتكارية بين البلدين بإعتبار مدن أسوان وجاجبور من مدن شبكة اليونسكو للإبتكار.

وحضر الإجتماع الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية ، بالإضافة إلى الدكتورة مرفت السمان إستشارى العلاقات الدولية، فى إطار سعى المحافظة الجاد لفتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة فى مجال الإبتكار والحرف اليدوية ، والتسويق الثقافى لأصحاب المشغولات التراثية.

وأكد اللواء أشرف عطية، على عمق ومتانة العلاقات المصرية الهندية ، وهو ما تجسد فى الزيارات المتتالية للرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الهند ، واللقاءات المثمرة والبناءة مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى لزيادة أوجه التبادل للخبرات والتعاون على كافة المستويات ، وفى مختلف المجالات ، مشيراً إلى تعزيز التعاون بين أسوان وجاجبور ، وخاصة فى مجال الحرف التقليدية والتراث الثقافى.

بالإضافة إلى الإعداد لإقامة تؤامة بين المدينتين لخلق المزيد من فرص التعاون فى كافة القطاعات والمجالات ، وخاصة فى مجال الإستثمار السياحى والإقتصادى ، فى ظل تمتع عاصمة الإقتصاد الإفريقى بالثروات المحجرية والتعدينية ، وكذا تنوع المنتج السياحى ، وهو الذى يتشابة مع مدينة جاجبور فى هذا الإتجاه.

هذا وقد تناول الإجتماع الحديث، عن الفرص المتاحة للمشاريع التعاونية سواء فيما يتعلق ببرنامج التبادل الحرفى بأسوان وجاجبور بتبادل زيارات الخبراء والمتخصصين فى التقنيات التقليدية وتعلم مهارات جديدة ، مع تنظيم المعارض المشتركة لعرض المنتجات والحرف التقليدية وتسليط الضوء على التراث الثقافى ، فضلاً عن عقد ورش عمل وندوات وحلقات دراسية عملية لتحفيز المشاركين فيها على تعليم الحرف ، وإقامة المبادرات الترويجية لتعزيز الحرف التقليدية ، وتبادل المعرفة والإبتكار لضمان تحقيق الإستدامة وجاذبيتها للأجيال الجديدة.

كما ناقش الاجتماع إمكانية تبادل الإستراتيجيات الناجحة والخطط المبتكرة لتطوير المدن الإبداعية ، ودمج أفضل الممارسات فى الإقتصاد الحديث للحفاظ على الحرف التقليدية ، وتوسيع الدعم المتبادل من حيث الموارد والخبرات والشبكات ، والتسويق عبر وسائل التواصل الإجتماعى المتنوعة .