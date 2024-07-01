ذكرت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إيكاترينا فيدوسينا كيف يمكن أن يتغير مظهر اللسان بسبب أمراض مختلفة، وصرح في مقابلة أن لون وحالة لسان الشخص هو أحد مؤشرات الصحة العامة.

وفي الشخص السليم، يكون للغشاء المخاطي للسان لون وردي شاحب، بدون لوحة، مع طية متساوية في المنتصف وحليمات محددة جيدًا، وقد يشير التغيير في اللون إلى وجود أمراض مختلفة"، هذا ما شاركته إيكاترينا فيدوسينا مع Gazeta.Ru .

كيف يتغير لون اللسان في أمراض القلب والأعضاء الأخرى؟

الأمراض المعدية: يتحول إلى اللون الأحمر الفاتح.

فقر الدم: شاحب.

مشاكل في المرارة: تكتسب لوناً أصفر.

أمراض القلب: يتحول إلى اللون الأزرق.

أمراض الرئة: تتحول إلى اللون الأزرق.

وأضافت فيدوسينا أنه عند فحص اللسان، عليك أيضًا الانتباه إلى البلاك. عندما لا تكون هناك مشاكل صحية خطيرة، تكون الطبقة الموجودة على اللسان رقيقة وبيضاء ويمكن إزالتها بسهولة بالفرشاة، ومن الممكن تكثيف البلاك وتكثيف لونه أثناء الالتهاب أو في الحالات التي تحدث فيها تغيرات سلبية في عمل الجهاز الهضمي.

ماذا يشير لون اللسان؟

البني: قد يكون هناك أمراض في الرئة والأمعاء.

الأصفر: هناك احتقان ومشاكل في المرارة

كما حذرت الاختصاصية من أن الشعور بجفاف الفم واللسان قد يكون إشارة لتطور بعض الاضطرابات والأمراض، ويعني هذا الجفاف أحيانًا أن الشخص معرض لخطر الإصابة بمرض السكري أو الجفاف أو التسمم أو أحد أمراض المناعة الذاتية.