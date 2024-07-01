إعلام عبرى: أكثر من 800 ضابط برتبة عقيد ومقدم قدموا استقالاتهم هذا العام

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن أكثر من 800 ضابط برتبة عقيد ومقدم قدموا استقالاتهم من الجيش الإسرائيلي هذا العام، وهو رقم يُعتبر غير مسبوق في تاريخ العسكرية الإسرائيلية.

وذكرت التقارير أن هذه الاستقالات تأتي في ظل ظروف معقدة تشمل التوترات الأمنية والسياسية الداخلية، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة على الجيش الإسرائيلي في التعامل مع الأوضاع الميدانية المتوترة في مناطق متعددة.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر عسكرية أن هذه الاستقالات تُشكل تحدياً كبيراً للجيش الإسرائيلي، حيث أن فقدان هذا العدد الكبير من الضباط ذوي الرتب العليا يمكن أن يؤثر على كفاءة واستعداد الجيش لمواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.

وأشارت التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل حالياً على معالجة هذه الأزمة من خلال تعزيز برامج التدريب والدعم النفسي للضباط، وكذلك مراجعة السياسات الداخلية لتحسين ظروف الخدمة وجذب المزيد من الكفاءات العسكرية.

القناة 12 الإسرائيلية: رصد سقوط 5 صواريخ أطلقت من لبنان بمناطق مفتوحة في معيان باروخ دون تسجيل أضرار أو إصابات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية برصد سقوط خمسة صواريخ أطلقت من لبنان وسقطت في مناطق مفتوحة في معيان باروخ، دون تسجيل أي أضرار أو إصابات.

وذكرت القناة أن الصواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية وسقطت في مناطق غير مأهولة، مما حال دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. وأكدت الجهات الأمنية الإسرائيلية أنها تتابع الوضع وتقوم بتقييم الأضرار والتحقق من مصدر إطلاق الصواريخ.

وأضافت القناة أن القوات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى وتعمل على تعزيز التدابير الأمنية في المناطق الحدودية مع لبنان، تحسباً لأي تطورات أو هجمات مستقبلية.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث تتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله القصف والهجمات في الفترة الأخيرة. وتواصل السلطات الإسرائيلية مراقبة الوضع عن كثب والتنسيق مع المجتمع الدولي لضمان استقرار المنطقة.