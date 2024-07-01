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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

محافظ المنوفية يتابع رصف عدد من الطرق بالمراكز

جانب من الرصف
جانب من الرصف

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية لمراكز الباجور والشهداء وقويسنا في تنفيذ خطط رصف وتطوير الطرق الداخلية، حيث جاري أعمال فرد طبقة السن بشارع ضيف وتركيب البلدورات بشارع مصطفى فهمي بمركز ومدينة قويسنا تمهيدا لأعمال الرصف.

 

كما تابع أبو ليمون، أعمال فرد طبقة السن بشارع داير الناحية بجزيرة الحجر ومسح وتسوية شارع داير الناحية بقرية كفر دنشواي بطول ١٣٥٠م بزاوية الناعورة تمهيداً لفرد طبقة السن بمركز ومدينة بالشهداء ، فضلا عن أعمال فرد طبقة السن وتركيب البلدورات بشارع المسرب بمركز ومدينة الباجور وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأكد محافظ المنوفية ، حرص واهتمام المحافظة على تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية لفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

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