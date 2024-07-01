كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي لمواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
ومن المقرر انطلاق مواجهة الأهلي أمام طلائع الجيش في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي يشهدها ملعب ستاد الكلية الحربية.
تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.
خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية.
خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.
الجدير بالذكر أن يحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، برصيد 48 نقطة، بعدما جمعهما من 20 لقاء، فاز في 15 وتعادل في 3 وتلقى هزيمتين.
فيما يأتي طلائع الجيش في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، وفي جعبته 34 نقطة من 28 مباراة حقق الفوز في 8 وتعادل في 10 وتلقى 8 هزائم.