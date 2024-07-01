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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

تعليم القليوبية تكرم أبطال التحدي المكفوفين بعد فوزهم في مسابقة فرسان القراءة

علي هامش التكريم
علي هامش التكريم

كرمت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الفائزين من ذوى الهمم من مدرسة النور والأمل لفوزهم بمراكز متقدمة علي مستوى الجمهورية في مسابقة فرسان القراءة.

جاء ذلك بحضور ابراهيم الصغير مدير التعليم العام بالمديرية ، وفوزية إسماعيل مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

ذوى الهمم من مدرسة النور والأمل

وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

ننشر أسماء الطلاب الحاصلين علي المركز المتقدم في مسابقة فرسان القراءة هم كالآتي :-

  •  الطالبة  بسملة صلاح الدين سليمان، من مدرسة النور للمكفوفين بإدارة بنها التعليمية علي المركز الثانى جمهورى.
  • الطالبة رحمة محمد فتحى من مدرسة النور للمكفوفين بإدارة بنها التعليمية علي المركز السادس جمهورى .

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