تعليم القليوبية تكرم أبطال التحدي المكفوفين بعد فوزهم في مسابقة فرسان القراءة

كرمت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الفائزين من ذوى الهمم من مدرسة النور والأمل لفوزهم بمراكز متقدمة علي مستوى الجمهورية في مسابقة فرسان القراءة.

جاء ذلك بحضور ابراهيم الصغير مدير التعليم العام بالمديرية ، وفوزية إسماعيل مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

ذوى الهمم من مدرسة النور والأمل

وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

ننشر أسماء الطلاب الحاصلين علي المركز المتقدم في مسابقة فرسان القراءة هم كالآتي :-