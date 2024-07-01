رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنوفية

تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد فتيات قويسنا، بمنطقة المنوفية الأزهرية.

كما تفقد أعمال توثيق الامتحانات الشفوي لمادتي القرآن، والحديث الشفوي الكريم، وذلك للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

الشيخ أيمن عبدالغني - رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

التحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان

وأكد على ضرورة التحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان، وكذلك التأكد من تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإدارة المركزية للامتحانات، والتأمين للجان من رجال الشرطة، وتوفير كافة الخدمات الصحية، بما يسهم في الحفاظ على سير أعمال الامتحانات، مع توفير كافة الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتواصل اليومي مع غرفة العمليات بالمنطقة.

حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة البلاغة، وقد جاء الامتحان مطابقًا ودون شكاوى من الطلاب.

ويبلغ عدد المتقدمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وعدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد سير امتحانات الثانوية الأزهرية بالغربية

وكان استقبل الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم الاثنين، والدكتور أحمد شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم ووكيل قطاع المعاهد، يرافقه الدكتور محمد القزاز، أمين المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لمتابعة سير العمل بلجان امتحانات الثانوية الأزهرية، والاطمئنان على مدى انتظام العمل باللجان وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

شملت الجولة التفقدية لوكيل قطاع المعاهد لشؤون التعليم، ورئيس منطقة الغربية الأزهرية، متابعة سير الامتحانات بإدارة المحلة الكبرى التعليمية الأزهرية (لجنة فتيات المحلة الكبري ولجنة فتيات صفط تراب)، وذلك للتأكيد على انضباط سير العمل بداخل اللجان، وتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في جو هادئ ومستقر.

وشدد الدكتور أحمد شرقاوي، على ضرورة التحقق من التزام رؤساء اللجان والمراقبين بالتعليمات داخل اللجان، والتأكد من تطبيق توجيهات الإدارة المركزية للامتحانات، والتي من شأنها تحقيق الانضباط والهدوء الكامل داخل اللجان، وتوافر كافة الخدمات الصحية، بما يسهم في الحفاظ على سير أعمال الامتحانات.

وأكد الشيخ طلحة على ضرورة توفير كافة الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات بالمنطقة عند وجود أي استفسار.

وأدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، الامتحانات اليوم بمادة البلاغة، دون رصد أي شكاوى تتعلق بسير الامتحان.