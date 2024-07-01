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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المحـافظـات

إستمرار تقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بالقناطر الخيرية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع السيد الاكشر نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية اليوم الأثنين الموافق 1-7-2024، استقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

يأتي ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 وطبقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها، وبناءًا على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية.

واكد ماهر على الالتزام بما ورد باللائحه التنفيذيه من توصيات لقانون التصالح وتسهيل الاجراءات والتيسير على المواطنين.

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