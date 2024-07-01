سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة RPG جنوب غرب رفح الفلسطينية

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها استهدفت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي بقذيفة RPG واشتبكت مع الجنود في نفس الموقع جنوب غربي مدينة رفح في قطاع غزة.

وفي بيان رسمي، قالت سرايا القدس: "تمكن مجاهدونا من استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة RPG، ومن ثم اشتبكوا مع جنود العدو في الموقع نفسه جنوب غربي مدينة رفح. هذه العملية تأتي ضمن سلسلة عملياتنا المستمرة للتصدي للاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن شعبنا."

وأضاف البيان أن الاشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، دون تقديم تفاصيل إضافية عن حجم الخسائر. وأكدت سرايا القدس على مواصلة المقاومة والعمليات العسكرية حتى تحرير كافة الأراضي الفلسطينية.

وتشهد منطقة جنوب غربي رفح توتراً متصاعداً واشتباكات متكررة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة، في ظل استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة. ودعت سرايا القدس الشعب الفلسطيني إلى الثبات والصمود في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن هذه الحادثة. تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيداً كبيراً في العمليات العسكرية، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعقد الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

الأونروا: نحتاج إلى الوصول إلى جميع مناطق فى غزة لتقديم المساعدات والتخطيط للعمليات الإنسانية

تطالب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها تحتاج إلى الوصول المستمر وغير المعوق إلى جميع مناطق قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية وللتخطيط للعمليات الإنسانية، في ظل استمرار الحرب والنزوح الواسع للسكان.

وفي بيان رسمي، قالت الأونروا: "إن الوصول المستمر وغير المعوق إلى جميع مناطق قطاع غزة أمر بالغ الأهمية لضمان تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين المتضررين. نحن بحاجة إلى ضمان أن جميع الفئات الأكثر ضعفاً تتلقى الدعم الذي تحتاجه في هذه الأوقات الحرجة."

وأشارت الوكالة إلى أن النزاع المستمر في قطاع غزة أدى إلى نزوح آلاف العائلات، مما يتطلب جهوداً مكثفة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. وأكدت الأونروا أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الوصول إلى المناطق المتضررة وتقديم الدعم اللازم.

وأعربت الأونروا عن قلقها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مشددة على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. ودعت جميع الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصاعداً في العمليات العسكرية والاشتباكات، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين ويعقد جهود الإغاثة الإنسانية. وأكدت الأونروا التزامها بمواصلة العمل لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتقديم المساعدات الضرورية رغم التحديات القائمة.