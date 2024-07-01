لقاء سويدان: أتبع نظام غذائى للحفاظ على رشاقتي والبوتكس مهم لبشرتي .. فيديو

تتمتع بشخصية جذابة وملامح مصرية قوية تعكس جمالها وتخطف الأضواء لها، تختار الأدوار التي تجسدها بعناية فائقة لتمثل ببراعة لا مثيل لها، ومغرمة بخطوط الموضة وتملك ذوق خاص يعتمد على الاحتشام والوقار إنها الفنانة لقاء سويدان.

لقاء سويدان تغرم بالألوان المبهجة

رصدت عدسات الصحافة أناقة الفنانة لقاء سويدان التي حرصت على حضور فعاليات مهرجان إنترناشيونال فاشون أورد بنسخته الحادي عشر من حدث الموضة الأول الذي أقيم أول أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

لقاء سويدان تكشف كواليس وعكتها الصحية لـ "الوفد"

وفتحت لقاء سويدان قلبها لتكشف عن كواليس حياتها الخاصة ومدى اهتمامها بالموضة في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، وما سر جمال روحها؟ لتؤكد أن الأمر نابع من شخصيتها وسلامها النفسي انشغالها طوال الوقت بذاتها، قائلة: "لا أحمل غل ولا كره لأى مخلوق، ولا أعرف معنى الغيرة من الأخرين، راضية عن حياتها بكل ما فيها وأحمد ربي على رزقي و بما قسمه الله لي، أما عن وقوة شخصيتي فلا تعني القسوة أوالغباء ولكنها تتمكن في قدر استعابي بالصدمات والأزمات التي مريت بها وكيفية التغلب عليها بحكمة وثبات".

وأضافت أنها تحمدالله عز وجل الذي أعانها على تخطي محنتها الأخيرة مع المرض باتباع تعليمات الأطباء لتتعافي بشكل صحي، ولكي تستطيع مراعاة ابنتها ووالداتها وعائلتها المسوؤلة عنهم.

وأكدت سويدان حبها الشديد لكل التصاميم البسيطة الجذابة المتناغمة مع ذوقها وهذا ما يساعدها على ارتداء الأزياء المختلفة والمتنزعة بتوقيع أغلب مصممي الأزياء مثل هاني البحيري ومحمود غالي وجولي وغيرهم.

وأردفت أنها تحب التغيير وتعشق الألوان المبهجة مما يدفعها إلى التنوع بين الكاجوال والكلاسيك، فضلا عن اهتمامها الكبير بفساتين السهرة الجذابة والراقية.

وأوضحت أهتمامها بممارسة الرياضة مع إتباع نظام غذائي محدد لتحافظ على رشاقة قوامها ووزنها المثالي، بالإضافة الى أهتمامها بتناول المياه بكثرة.

وأشارت أنها لا تتبع روتين يومي للحفاظ على نقاء بشرتها ففي بعض اللأحيان تلجئ لعمل البوتُكس مع شرب المياة بكثرة، وتحرص على النوم مبكرًا ولا ترهق بشرتها بكثرة وضع مستحضرات التجميل.

وأعربت عن إعجابها بذوق مصممة الأزياء نسمة الكاتب المتخصصة لعمل إطلالاتها الفتره الحالية وفي برومات برنامجها "لقاء على الهواء".

واختتمت أنها محبة للحياة وتفضل كل التصاميم الجذابة التى تعكس سحر قوامها وتعطي لها مظهر جذاب أمام جمهورها.