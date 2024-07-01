الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

دنيا ودين

الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا الجمعة المقبلة

بوابة الوفد الإلكترونية

صرح الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، الوزارة تستقبل العام المالي الجديد 2024- 2025 بافتتاح 16 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا في الجمعة الأولى من العام المالي الجديد 5 / 7 / 2024م.

txt

وزير الأوقاف: أحيي بشدة جهود العاملين بهيئة الأوقاف المصرية

txt

بزيادة 50 % عن العام الماضي.. الأوقاف تخصص 30 مليون جنيه لمشروع القرض الحسن

أوضح متحدث الأوقاف، أنه يصل إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 5/ 7 / 2024م عدد ( 12097) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و710 مليون جنيه.

وأوضح أنها على النحو التالي:
مديرية أوقاف السويس
1. مسجد الرحمن – عزبة هجرس – كبريت – حي الجناين
مديرية أوقاف أسيوط
2. مسجد أولاد عبد العظيم – الغنايم بحري - الغنايم
مديرية أوقاف الفيوم
3. مسجد العتيق – قرية الجراي– الغرق - مركز إطسا
مديرية أوقاف البحيرة
4. مسجد فجر الإسلام – قرية الحمراء – مركز وادي النطرون
5. مسجد جمعة الهنداوي – قرية المسين – مركز الدلنجات
6. مسجد سلطان – قرية سيدي عقبة – مركز المحمودية
7. مسجد القلعة – قرية الملقة – مركز كفر الدوار

مديرية أوقاف كفر الشيخ

8. مسجد عزبة عبده – أريمون – كفر الشيخ

مديرية أوقاف المنيا
9. مسجد القرايشة الجديدة – القرايشة – منشأة الدهب - المنيا
10. مسجد الأحمدي – قرية دهمرو – مركز مغاغة
11. مسجد الرحمن – عزبة الفداء- قرية برمشا – مركز العدوة
مديرية أوقاف الدقهلية
12. مسجد عبد الله بن مسعود – كفر علام – منية النصر
13. مسجد محمد عبد الوهاب – عزبة البنك – منشأة عبد الرحمن - دكرنس
14. مسجد الشيخ – عزبة التل المحمودية - دكرنس
مديرية أوقاف الشرقية
15. مسجد صالح بدر – العزازي - أبو حماد
16. مسجد الشيخ حربي – الهوابر - ديرب نجم

الجريدة الورقية