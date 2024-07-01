جامعة أسيوط تنظم ملتقي للتعرف على نظم وأساليب الجرد المخزني

نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، اليوم الإثنين الموافق الأول من يوليو، فعاليات ملتقي "نظم وأساليب الجرد المخزني"، والذي يمتد خلال يومي ١ ، ٢ من شهر يوليو، وذلك بقاعة المناقشات بالمبني الإداري بالجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن الملتقى يمثل فرصة مهمة للتعرف على الجرد المخزني، وموضوعه، وأهدافه، وأنواع الجرد المخزني، والخصائص الجوهرية لكل نوع ومقومات تنفيذه، وإجراءات الجرد المخزني، والتسويات الجردية، والمستندات المؤيدة، وسبل التحري عن أسباب العجز والزيادة، وكيفية كتابة تقارير لجان الجرد، وأهم مشتملاتها، مؤكدا على حرص الجامعة على تنمية وتطوير مهارات وقدرات العاملين، وتحقيق التحسين المستمر في الأداء الإداري، بمختلف قطاعاتها.

يأتي الملتقى تحت إشراف الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والأستاذ أسامة السيد أمين عام الجامعة المساعد، والأستاذ عبد القادر مهران رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ خالد عمران مدير عام إدارة وتنمية المواهب، وبمشاركة نحو (٤٥) من العاملين بالمخازن بمختلف قطاعات الجامعة.

حاضر في الملتقى كل من: الأستاذ أحمد فرج صديق مدير إدارة المخازن المركزية، والأستاذ حامد أحمد عبد اللطيف مدير إدارة المخازن بكلية الطب، الأستاذ عمرو محمد جاد المولي استشاري إدارة عامة، بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.