مجموعات مراجعة مجانية بالمدارس ليلة امتحان اللغة الإنجليزية بالإسماعيلية

اعلن الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية استمرارا فعاليات مجموعات الدعم المجانية والتى يتم تنفيذها استعدادا لإمتحان اللغة الأنجليزية والمقرر غدا الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٢لجميع الشعب للصف الثالث الثانوى،

واكد ان المجموعات تتم في إطار دور الوزارة في مكافحة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وجذب الطلاب للمدارس وقد شهدت المراجعات إقبالا وحضورا كثيفا من جانب الطلاب وحازت علي رضا الطلاب وأولياء الأمور.



وتجري امتحانات الثانوية العامة داخل ٣١ لجنة بالإسماعيلية موزعة على 8 إدارات تعليمية حيث يؤدي الامتحانات نحو ٩ آلاف و ٩٥٥ طالب وطالبة بشعبتي العلمي علوم ورياضة والادبي .

وانطلقت الامتحانات الأسبوع الماضي عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وتستمر حتى منتصف يوليو الجاري.

واشتكى طلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات المنقضية من صعوبة امتحان الفيزياء لطلاب العلمي وامتحان التاريخ لطلاب الأدبي.