طريقة تحضير بيتزا الفاهيتا| المذاق الإيطالي بالنكهة المكسيكية

تعتبر الـ بيتزا من الأطعمة المفضلة للكثيرين حول العالم، حيث تتميز بتنوع مكوناتها وإمكانية تكييفها حسب الذوق الشخصي، و"بيتزا الفاهيتا" واحدة من الأشكال الشهية والمبتكرة للبيتزا، التي تجمع بين نكهات البيتزا التقليدية والتوابل المكسيكية المميزة للفاهيتا، هذا المزيج الفريد يقدم طعمًا لذيذًا ومتنوعًا يلبي رغبات عشاق الأطعمة المتنوعة.

طريقة تحضير بيتزا الفاهيتا

المكونات:

لتحضير العجينة:

- 2 ½ كوب دقيق

- 1 ملعقة صغيرة سكر

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 1 كوب ماء دافئ

لتحضير الحشوة:

- 1 صدر دجاج مقطع إلى شرائح رفيعة

- 1 حبة فلفل أخضر مقطعة إلى شرائح

- 1 حبة فلفل أحمر مقطعة إلى شرائح

- 1 بصلة متوسطة مقطعة إلى شرائح

- 2 فص ثوم مفروم

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 1 ملعقة صغيرة كمون

- 1 ملعقة صغيرة بابريكا

- 1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل حار (اختياري)

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

لتحضير الصلصة:

- 1/2 كوب صلصة طماطم

- 1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

- 1 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

- 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

للتزيين:

- 1 ½ كوب جبنة موزاريلا مبشورة

- بقدونس مفروم (اختياري)

تحضير العجينة:

1. في وعاء كبير، اخلط الدقيق، السكر، الملح والخميرة.

2. أضف الماء الدافئ وزيت الزيتون واخلط حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.

3. اعجن العجينة لمدة 5-7 دقائق حتى تصبح مرنة.

4. ضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت وغطيها بقطعة قماش مبللة، واتركها لتختمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

تحضير الحشوة:

1. سخن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

2. أضف الثوم وشرائح الدجاج واطبخ حتى ينضج الدجاج ويصبح ذهبي اللون.

3. أضف الفلفل الأخضر والأحمر والبصل، واستمر في الطهي حتى تصبح الخضروات طرية.

4. أضف الكمون، البابريكا، الكزبرة والفلفل الحار (إذا استخدم)، وتبل بالملح والفلفل الأسود، واخلط جيدًا.

تحضير الصلصة:

1. في وعاء صغير، اخلط صلصة الطماطم، الزعتر، الريحان، زيت الزيتون، الملح والفلفل الأسود.

طريقة عمل البيتزا:

1. سخن الفرن إلى درجة حرارة 220 درجة مئوية (425 درجة فهرنهايت).

2. افرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح بسماكة متساوية.

3. انقل العجينة إلى صينية بيتزا مدهونة بالزيت أو مرشوشة بالدقيق.

4. افرد صلصة الطماطم بالتساوي على العجينة.

5. وزع خليط الدجاج والخضروات فوق الصلصة.

6. رش الجبنة الموزاريلا المبشورة بالتساوي على الوجه.

7. اخبز البيتزا في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح القاع ذهبي اللون والجبنة مذابة وفقاعات.

8. أخرج البيتزا من الفرن واتركها تبرد لبضع دقائق قبل تقطيعها.

9. رش البقدونس المفروم إذا رغبت، وقدم البيتزا ساخنة.

بيتزا الفاهيتا هي مزيج مثالي بين النكهات الإيطالية والمكسيكية، مما يجعلها خيارًا رائعًا لتجربة جديدة ولذيذة، وإعدادها في المنزل ليس فقط ممتعًا بل يضمن لك أيضًا الحصول على وجبة صحية وشهية تناسب جميع أفراد الأسرة.