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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

الزمالك يعلن رحيل الفلسطيني ياسر حمد.. رسميًا

ياسر حمد
ياسر حمد

كشف نادي الزمالك، اليوم الإثنين، بشكل رسمي رحيل المدافع الفلسطيني ياسر حمد عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفترة التي تواجد بها داخل صفوف الفارس الأبيض.

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ووجه النادي الشكر للاعب الفلسطيني بعد الفترة التي وقضاها داخل ميت عقبة، بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأصبح حمد ثاني اللاعبين الراحلين عن الفارس الأبيض بعد المدافع محمود علاء، والذي رحل خلال الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فاركو في الجولة الـ 29 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، والتي سيستضيفها ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويأتي الزمالك في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة من 22 مباراة، حقق الفوز في 11، وتعادل في 4، وتلقى 7 هزائم.

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