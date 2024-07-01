صفارات الإنذار تدوي في راموت نفتالي بالجليل الأعلى خشية إطلاق قذائف صاروخية من لبنان

أفاد مراسل روسيا اليوم أن صفارات الإنذار دوت في منطقة راموت نفتالي بالجليل الأعلى، وذلك خشية إطلاق قذائف صاروخية من لبنان.

وذكر المراسل أن السلطات الإسرائيلية أطلقت الإنذارات بعد رصد نشاطات مشبوهة عبر الحدود الشمالية مع لبنان، مما أثار مخاوف من احتمال إطلاق قذائف صاروخية باتجاه المنطقة.

وتعمل قوات الدفاع الإسرائيلية على التأكد من الوضع الميداني واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان في المنطقة الحدودية. وقد طلبت السلطات من المواطنين البقاء في أماكن آمنة واتباع تعليمات الأمان.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان، حيث تتبادل الأطراف التحذيرات وسط مخاوف من تصعيد عسكري محتمل.

وأكدت المصادر العسكرية أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تهديدات محتملة والتعامل مع أي تطورات ميدانية قد تحدث.

حركة "فتح" : الشعب الفلسطيني يواصل الصمود إيمانًا منه بحقه في الحرية والخلاص من الاحتلال

أكد المتحدث باسم حركة "فتح"، عبد الفتاح دولة، أن الشعب الفلسطيني يواصل الصمود إيمانا منه بحقه في الحرية والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث - في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم /الإثنين/ - إن الفلسطينيين في قطاع غزة فقدوا كل مقومات الحياة ولم يبقَ أمامهم سوى استخدام كل أدوات الصمود من أجل مواجهة هذا الاحتلال.

وأضاف أن الاحتلال اعتقد أنه قد أخضع الشعب الفلسطيني في غزة بعد 9 أشهر، وكلما دخل منطقة وجد فيها من يواجهون بطش وجرائم هذا الاحتلال كلما زاد من حدة الاستهداف.

وأشار إلى أن الاحتلال ضعيف في المواجهة المباشرة، لكنه يحسن سياسة الأرض المحروقة والقتل الجماعي والإبادة الجماعية.

بطش الاحتلال في حي الشجاعية

ولفت إلى أن حي الشجاعية في غزة يواجه بطش الاحتلال؛ لذلك أخذ هذا الأمر وقتا طويلا من المواجهة، موضحا أن الوضع الصعب وليس هناك إمكانية لاخراج المصابين أو جثامين الشهداء المنتشرة في الطرقات.

وتابع أن دولة الاحتلال تتخبط، وبالرغم من هذا الكم الكبير من المجازر ومحاولة إبهار انفسهم بالتماسك والقدرة على المواصلة بحكم أنهم يمتلكون وسائل القوة، إلا أن دولة الاحتلال في أسوأ حالاتها وهناك حالة تخبط داخلي.