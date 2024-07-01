عاجل .. نشوب حريق في بنزينة بكوم امبو بأسوان

نشب حريق هائل داخل بنزينة التعاون بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وجاري السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية، ولم يسفر حتي الآن علي إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتلقي غرفة النجدة بمركز كوم أمبو إخطاراً يفيد بنشوب حريق في بنزينة التعاون، وعلي الفور تم إخطار الحماية المدنية التي علي الفور انطلقت إلي مكان الحريق وذلك للسيطرة عليه قبل امتداده للاماكن المجاورة، وتبين أن لم يسفر علي إصابات أو خسائر في الأرواح .

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحريق لمعرفة السبب الرئيسي في نشوف حريق داخل بنزينة، وتبين أنه الحريق نشب في سيارة أثناء تواجدها داخل البنزينة لامتدادها بوقود ليحدث شرز كهربائي ادي إلي اشتعال النيران وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.