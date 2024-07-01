باريس سان جيرمان يجهز عرضا خرافيا لضم لامين يامال

أكدت تقارير صحفية انجليزية ان نادي باريس سان جيرمان يجهز عرضا خرافيا لضم نجم نادي برشلونة ومنتخب اسبانيا لامين يامال سيجعل من الاعب الذي يشارك في يورو 2024 حاليا مع منتخب اسبانيا هو الاعب الاغلي في تاريخ كرة القدم .

وقالت صحيفة الميرور الانجليزية ان لامين يامال الذي يبلغ من العمر 16 عاما هو الهدف الحالي لادارة باريس سان جيرمان التي رصدت مبلغا يصل الى 250 مليون يورو لضم النجم الذي يعتبر ابرز المواهب الكروية في العالم حاليا .

وكان باريس سان جيرمان قد سبق ودفع 200 مليون يورو لنادي برشلونة للحصول على النجم البرازيلي نيمار في يناير 2017 وهو مستعد الان لكسر الرقم التاريخي برقم اخر يبدو خرافيا في هذا التوقيت .

وقالت صحيفة الميرور : ان باريس سان جيرمان يعتبر لامين يامال هو البديل الحقيقي للنجم الفرنسي كيليان مبابي و بالتالي فهو يستعد لتسجيل رقم قياسي جديد على صعيد صفقات الاعبين بدفع المبلغ الذي سيطلبه برشلونة .

وكان خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قد اعلن انه رفض عرضا من باريس سان جيرمان لضم لامين يامال مقابل 200 مليون يورو في شهر مارس الماضي الا ان باريس سان جيرمان ربما يرفع عرضه ليصل الى 250 مليون يورو .