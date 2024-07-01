محمد شيحه يتوقع رحيل نجوم الإسماعيلي لحل الأزمة المالية

وصف محمد شيحة نائب رئيس نادى الإسماعيلي السابق نتائج فريق الدراويش فى بطولة الدورى هذا الموسم ب "الهزيلة" حيث ارفض المنافسة على الهبوط فى المواسم الأخير من عمر المسابقة.

وأوضح محمد شيحة خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 “ مجلس الإدارة الحالى لنادى الإسماعيلي يعلم جيدا قبل خوض الانتخابات الأخيرة وضع النادى المادى وان هناك مديونات تصل إلى 7 مليون دولار ولماذا لم يقوم بحلها ".

وتابع محمد شيحة قائلا " أوافق على بيع اى لاعب بنادى الاسماعيلى حيث هناك عالم إحتراف حاليا واللاعب الذى يرغب فى الرحيل وهناك مقابل مادى جيد لابد من بيعه والاستفادة من الأمر حيث هناك مواهب عديدة بقطاع الناشئين بتسعين بيها لبناء جيل جديد للدراويش قادر على المنافسة وحصد البطولات".

وأشار محمد شيحة قائلا " أنا لست كاره للنادى الأهلى ولكن الجميع ان انتمائي للنادى الاسماعيلى وأثناء عملى قمت بالمساهمة لانتقال بعض اللاعبين إلى القلعة الحمراء ".

وأردف محمد شيحة قائلا " الأهلى سوف يحصل على بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم رغم صعوبة الموقف ويحصل بيراميدز على المركز الثانى والزمالك على المركز الثالث ".

وأضاف محمد شيحة " إياد العسقلانى نفى خبر إنتقاله للنادى الأهلى واللعب يفضل الإستمرار فى أوروبا وانتمائه للنادى الإسماعيلي خلال جلسه جمعتنى بيه باحد مطاعم مدينة الإسماعيلية الايام الماضية ".

وأختتم محمد شيحة حديثه " آتمنى خوض انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم بقائمة المهندس هانى أبوريدة ومن حلم حياتى ان اصبح رئيس نادى الاسماعيلى ".