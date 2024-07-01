مي فاروق تروج لحفلها فى تونس.. ألقاكم بكل الحب بمهرجان دقة

تستعد الفنانة مى فاروق لإحياء حفلاً غنائيًا بتونس يوم 4 يوليو المقبل.

وحرصت مى فاروق للترويج للحفل ونشرت بوستر الحفل على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلة: "جمهوري الحبيب في تونس، ألقاكم بكل الحب يوم ٤ يوليو القادم بمهرجان دقة الدولي على المسرح الأثري، سعيدة جدًا بمقابلتكم".

وكانت أحيت المطربة مي فاروق حفلًا غنائيًا يوم 19 من شهر يونيو الماضي فى قطر، وذلك فى ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، وقدمت خلاله باقة متنوعة من اغانيها.

وقالت مي فاروق إنها متحمسة للغاية للالتقاء بالجمهور القطري بعد غياب أكثر من عامين، حيث كانت آخر حفلاتها التي أحيتها بالدوحة عام 2022، وعبرت عن سعادتها البالغة لأحياء هذا الحفل الذي تتمنى أن يخرج في أفضل صورة وأن تكون ليلة غنائية من الطراز الفريد.

وكان تصدر الثنائي محمد العمروسي ومي فاروق التريند منذ خطبتهما، وذلك بعد تداول صفحات السوشيال ميديا أن العمروسى يصغر مى فاروق بأكثر من 3 سنوات، مما دفعه للخروج للرد على هذه الأقاويل والتي اعتبروها تدخل في حياتهما الشخصية.

الناس ملهاش دعوة بفرق السن مع محمد العمروسي

وتحدثت مي فاروق عن الأمر لأحد البرامج الفنية خلال تواجدها في إحدى المناسيات وقالت: "احنا بني آدمين، وشفت كل اللي حصل من بعد إعلان الخطوبة حاجة مش حلوة وقعدنا نهزر على فيس بوك على موضوع السن وفي الآخر والأول الناس ملهاش دعوة بحاجة والحمد لله ربنا يوفقنا، وأتمنى إني أكون عند حسن ظن الناس دايما في شغلي والناس تتعلم تفرق بين شغل الفنان وحياته لإني من الناس اللي مش بتحب تتكلم عن حياتها الشخصية".

وقال محمد العمروسي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلًا: "من المضحك إنك تلاقي أخبار عنك ومعلومات انت شخصيا أول مرة تسمعها في حياتك عن نفسك لا وكلها غلط، من ضمنها موضوع فرق السن، طب والله أنا الأكبر".

وكان أعلن الفنان محمد العمروسي عن غضبه الشديد لتصدر تريند "انتش واجري"، ووجه رسالة للجميع أنهم يقومون بالتركيز مع أولادهم.

وكتب محمد العمروسي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا مش بلوم على هيثم صاحب الكلمة التافهة، أنا بلوم على الإعلام والفنانين والمسئولين عن رفع اسم مصر وسط دول العالم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم بجد أنتم صنعتم فى كل شاب وشابة بيحاول يتعلم أو يجتهد الإحباط لأن الجهل دلوقت هو اللى راكب الطريق بمساعدتكم أنا أسف إنى جبت أولادى فى الزمن ده ربنا يستر عليهم وعلى أولادكم جميعًا بس إحنا فى زمن الجهل بتصنعوا الوحش اللى هياكل أولادكم ياريت نركز شويه والنبي عشانهم".