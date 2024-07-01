لليوم الثانى على التوالى.. إرتفاع أمواج البحر والمصايف ترفع الرايات الحمراء بالإسكندرية

شهدت شواطئ الاسكندرية لليوم الثانى على التوالى اليوم الاثنين ارتفاعا فى حركة الامواج تزامنا مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، وتوافد المصطافين إلى الشواطئ للتنزه والاستمتاع بالسباحة، وأطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرات بشأن حدوث اضطراب في البحر المتوسط، خاصة سواحل مطروح والساحل والإسكندرية، وزيادة ارتفاع الأمواج

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، رفع الرايات الحمراء على الشواطئ، عدا شاطئ سيدى بشر بسبب اكتمال حاجز الأمواج به وتم رفع الراية الخضراء .

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، سجلت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، درجات حرارة بلغت العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة، وبلغت درجات الحرارة المحسوسة 45 درجة، مع رياح بلغت سرعتها 32 كم/الساعة.

وتسود اليوم أجواء صيفية حارة بالإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية، مع نسب رطوبة مرتفعة بلغت 90%، ما أدى إلى زيادة شعور المواطنين بحرارة الطقس، بينما هدأت حركة الرياح مجددا ليعود ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط في معدلاته الطبيعية.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعدادات القصوى في شواطئ الإسكندرية، حيث تم رفع الرايات الحمراء بجميع الشواطئ بالقطاعين الشرقي والغربي، حفاظًا على أرواح المصطافين.

وذلك بناء على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بارتفاع الأمواج وسرعة الرياح اليوم، وناشدت محافظة الإسكندرية الرواد الالتزام التام بتعليمات المنقذين، وعدم نزول مياه البحر، ومنع نزول البدلات لمياه البحر لحين تحسن الأحوال الجوية، كما تؤكد على خطورة النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة مثل شواطئ القطاع الغربي.

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامية بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع الأمواج كان بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة، موضحة أنه أمس وأول أمس كان هناك ارتفاع أمواج على شواطئ البحر المتوسط على مطروح والعلمين والإسكندرية وتم إغلاق بعض الشواطئ بسبب ارتفاع الأمواج لـ3 متر، وهذا بسبب سرعات الرياح العالية.

وأشارت «غانم»، إلى أنه من غدًا تهدأ سرعات الرياح وسيكون البحر المتوسط مؤهل لأعمال الصيد والملاحة والتنزة، مؤكدة أنه لابد من اتباع تعليمات رجال حماية الشواطئ وتحذر من التعمق في الشواطئ، منوهة بأن البحرين الأحمر والمتوسط معتدلين ويمكن الاستمتاع بالجو، وبداية من غدًا هناك تحسن في ارتفاع الأمواج.

وكشفت عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، مؤكدة أنه بداية من غدًا هناك ارتفاع درجات الحرارة وستكون ارتفاعات طفيفة معدل من درجتين لـ3 درجات وتستمر الموجة لنهاية الأسبوع وتكون العظمى على القاهرة 39 درجة مئوية، مع وجود ارتفاع في نسب الرطوبة على معظم المحافظات.