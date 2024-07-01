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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

منوعات ومرأة

عصير الكنتالوب.. طريقة تحضيره وفوائده الصحية

عصير الكنتالوب
عصير الكنتالوب

يُعد الكنتالوب من الفواكه الصيفية المنعشة التي تتميز بطعمها الحلو ونكهتها المميزة، كما يُعرف أيضًا باسم الشمام، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية بفضل غناه بالفيتامينات والمعادن، ويعتبر عصير الكنتالوب من المشروبات المحببة للكثيرين، خاصة في فصل الصيف، لأنه يمنح الجسم الانتعاش ويعوض السوائل المفقودة.

 

طريقة عمل عصير الكنتالوب

المكونات:

- 1 كنتالوب متوسط الحجم.

- 2 كوب ماء بارد.

- 2-3 ملاعق كبيرة من السكر (اختياري وحسب الرغبة).

- عصير نصف ليمونة (اختياري).

- مكعبات ثلج.

 

طريقة التحضير

1. تجهيز الكنتالوب: قم بغسل الكنتالوب جيدًا، ثم قطعه إلى نصفين وأزل البذور بملعقة.

2. تقطيع الكنتالوب: قشر الكنتالوب وقطعه إلى مكعبات صغيرة.

3. خلط المكونات: ضع مكعبات الكنتالوب في الخلاط، وأضف الماء والسكر (إذا رغبت) وعصير الليمون.

4. الخلط: اخلط المكونات جيدًا حتى تحصل على خليط ناعم وسلس.

5. التقديم: صب العصير في أكواب التقديم، وأضف مكعبات الثلج للحصول على مشروب بارد ومنعش.

 

فوائد عصير الكنتالوب

ترطيب الجسم

يحتوي الكنتالوب على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم خاصة في أيام الصيف الحارة.

 

غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي الكنتالوب على فيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة، وفيتامين A الذي يحسن صحة البشرة والعينين.

 

مضادات الأكسدة

يحتوي الكنتالوب على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

 

تحسين الهضم

الألياف الموجودة في الكنتالوب تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

 

دعم صحة القلب

البوتاسيوم الموجود في الكنتالوب يساعد على تنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب.

 

عصير الكنتالوب ليس فقط مشروبًا لذيذًا ومنعشًا، بل هو أيضًا مصدر غني بالعديد من الفوائد الصحية التي تعزز من صحة الجسم بشكل عام.

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