أُعلن عن انتحار أول روبوت إداري في مدينة جومي بكوريا الجنوبية، في واقعة غير مسبوقة، بعد أن ألقى بنفسه من على درج يبلغ ارتفاعه مترين، مما أثار اهتمام وسائل الإعلام المحلية التي وصفت الحادثة بأنها "انتحار أول روبوت في البلاد".

انتحار روبوت إداري في كوريا

وتم تعيين الروبوت في أغسطس 2023 وهو من إنتاج شركة Bear Robotics الأمريكية، وكان يعمل في مبنى مجلس المدينة الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً، حيث كان يساعد في تسليم الوثائق، والترويج للمدينة، وتقديم المعلومات للسكان.

وكان الروبوت قادرًا على استخدام المصاعد والتنقل بين الطوابق بشكل مستقل، وهي ميزة غير متوفرة في العديد من الروبوتات الأخرى.

انتحار أول روبوت إداري في مدينة جومي

وأفاد الشهود بأنهم رأوا الروبوت يدور في مكان واحد قبل وقوع الحادث، ويجري حاليًا تحليل الأجزاء التي تم جمعها من قبل الشركة المصنعة لتحديد السبب الدقيق لهذا الحادث الغريب، ومع ذلك، لا يخطط مجلس مدينة جومي حالياً لتبني روبوت إداري آخر.

وتعد كوريا الجنوبية واحدة من الدول الرائدة عالمياً في استخدام الروبوتات، حيث تمتلك أعلى كثافة للروبوتات الصناعية مقارنة بعدد الموظفين. ومع ذلك، لا يخطط مجلس مدينة جومي حالياً لتبني روبوت إداري آخر.

ويُستخدم الروبوتات بشكل واسع في مختلف المجالات، من الصناعة إلى الخدمات العامة، إلا أن هذه الحادثة تسلط الضوء على التحديات الجديدة التي قد تواجهها المجتمعات في عصر الروبوتات المتقدمة.

بهذا الحادث، يفتح المجال للنقاش حول الأخلاقيات والتحديات التقنية التي تصاحب استخدام الروبوتات في المجتمع، وكيف يمكننا تحسين تصميمها وبرمجتها لضمان سلامتها وسلامة المحيطين بها.