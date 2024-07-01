تنفيذ حالتى إزالة فورية بقرية دندرة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وبالتعاون مع قرية دندرة برئاسة سليم سيد رئيس قرية دندرة، اليوم الاثنين، بتنفيذ حالتي إزالة فورية تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة ٢١٣ متر عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت .

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا، بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

بعد احلاله وتجديدة .. محافظ قنا يفتتح أول فندق سياحي بالمحافظة

افتتح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، فندق حتحور السياحي ( بسمة سابقا ) بعد احلاله وتجديده ، بمعرفه شركة البدوي للاستثمار السياحي والفندقي، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد، والنائبة نجلاء باخوم، والنائب محمد أحمد الجبلاو عضوا مجلس النواب، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسامح البدراوي وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة، ومحمد حسن القط وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ومن جانبه أشار محافظ قنا، إلى أنه تم إحلال وتجديد الفندق على أحدث مستوى لتقديم خدمة فندقية وترفيهية متميزة تليق بمحافظة قنا، خاصه انه يتمتع بموقع استراتيجي على ضفاف النيل، ومن ثم يعد إضافة حقيقيه للقطاع القطاع الفندقي والسياحي وملاذ ترفيهى لأبناء المحافظة، و ضيوفها من مختلف المحافظات ، لافتا الى أن فندق حتحور يعتبر أول فندق سياحي بمحافظة قنا ، وتم طرحه للقطاع الخاص للاستفادة من اصول المحافظة بالشكل الأمثل بهدف تنفيذ مشروعات تتماشى مع خطة التنمية التى تتبنها الدولة والقيادة السياسية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف الداودي، ان المحافظة تسعي جاهدة لجذب و تحفيز الاستثمارات الجادة بمختلف القطاعات، لتحقيق خطة الدولة التنموية بالإضافة إلى توظيف الأيادي العاملة من أبناء المحافظة، لافتا إلى أن المحافظة تمتلك فرص استثمارية متنوعة بجميع القطاعات، سوء سياحيه او تجارية او صناعية .

وقال أيمن بدوى رئيس مجلس إدارة شركة البدوي للاستثمار السياحي والفندقي أن الفندق يتميز بموقعه الساحر علي ضفاف نهر النيل و يضم غرف مجهزه على أعلى مستوى، فضلا عن قاعات للمناسبات المختلفه، ومطعم ، وكافيه.

وأضاف بدوى إنه تم تجهيز وتأهيل الفندق ليصبح أول فندق بمحافظة قنا يوفر شاليهات فندقية علي نهر النيل مباشره مجهزة علي أحدث نظم الفنادق السياحية.