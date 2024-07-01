مكافأت وجزاءات فى المرور المفاجئ لوكيل وزارة الصحة على الوحدات الصحية بالفيوم

قام الدكتور سامح العشماوي - وكيل وزارة الصحة بالفيوم بالمرور المفاجئ على وحدة بمركز الفيوم و5 وحدات بمركز اطسا للاطمئنان على انتظام سير العمل، رافقه كلا من هالة احمد -مدير ادارة التمريض ومتولى سعد -مدير ادارة الشئون الادارية والدكتورة نشوى جلال -مدير ادارة العلاقات العامة والدكتور مروان محمد دياب -عضو ادارة الدعم الفنى بالمديرية .

واستهل وكيل الوزارة الزيارة المفاجئة بالمرور على وحدة طب الاسرة بالعزب التابعة لمركز الفيوم وتفقد المعمل والصيدلية والاستقبال والاسنان و تبين له تعطل كرسى الاسنان فأمر بالتواصل مع مدير الادارة و ابلاغه لاصلاح العطل ،كما امر بتحويل المتغيبين منهم دون اذن الى الشئون القانونية بالمديرية.

كما تفقد وحدة العلاج الطبيعي وحجرة المبادرات ورعاية الامومة والطفولة والتطعيمات

ولاحظ عدم التزام معظم العاملين بارتداء كارت التعريف فامر بخصم يوم من الراتب لمخالفتهم تعليمات الدكتور وكيل الوزارة. كما امر مدير الشئون الادارية بفحص دفاتر الحضور والانصراف وتحويل المتغيبين دون اذن الى الشئون القانونية بالمديرية.

اعادة توزيع الصيادلة

بعد ذلك توجه الى وحده قلهانة التابعة لادارة اطسا الصحية والموجودة في احد المنازل المستاجرة نظرا لدخول الوحدة ضمن مشروعات حياة كريمة , وقام بالمرور على الصيدلية فوجدها مغلقة فامر باعادة توزيع الصيادلة المتغيبين على الوحدات ذات الاحتياج لسد العجز

وعلى الفور وجه الدكتورة منى سعد -مدير الادارة الصحية باطسا بارسال صيدلي لفتح الصيدلية وصرف الادوية للمترددين ،كما تفقد الاستقبال والتطعيمات وتنظيم الاسرة وغرفة المبادرات ،وقام سيادته بالسؤال عن وجود اعطال وعلم انه يوجد اوتوكلاف معطل فوجه باصلاحه.

ثم توجه "العشماوى" الى وحده قلمشاه التابعة ايضا لمركز اطسا والمنقولة اعمالها الى الوحدة المحلية نظرا لاعاده بناء الوحدة ضمن مشروعات حياه كريمة وتفقد الاستقبال والطوارئ ومكتب الصحة و الصيدلية و ذلك فى حضور محمد شعبان -رئيس الوحدة المحلية.

ولاحظ عدم ارتداء العاملين لكارت التعريف فامر بمجازاتهم بخصم يوم من الراتب ،كما امر بتحويل المتغيبين دون اذن للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية وشدد بعدم تواجد الباعة الجائلين داخل الوحدة .

بعد ذلك توجه الى الوحدة الصحية بقصر الباسل و تفقد الصيدلية والاستقبال و الطوارئ والاسنان لعلاج الطبيعي ونادي المراة والمعمل تنظيم الاسرة و عيادة صحة الشباب والمراهقين , وطلب من مديرة اداره التمريض تدريب جميع ممرضات الاستقبال على كيفية استخدام مولدات الاكسجين , وقام بسؤال الممرضات عن الاجهزة المعطلة فوجد اوتوكلاف معطل فامر بالاتصال بمديرة الادارة للعمل على اصلاحه كما تفقد غرفه فحص صحة المراة و عند تفقده للمعمل قام بسؤال مساعد فني المعمل نصر عثمان ناصر باختبار معلوماته وامر بصرف مكافاة مالية له من الادارة.

كما تفقد عيادة تنظيم الاسرة و قام باختبار معلومات الممرضة غادة خليفة على وامر بصرف مكافاه لها من الادارة لكفاءتها العلمية , كما امر بالتواصل مع مدير الادارة ومدير التخطيط بالمديرية لاصلاح السباكة بالوحدة والتواصل ايضا مع مدير الادارة لتوفير الناقص من وسائل تنظيم الاسرة.

بعدها توجه الى وحدة السلام وهي في منزل مستاجر نتيجه لدخول الوحدة ضمن مشروعات حياة كريمة وامر بفحص دفاتر الحضور والانصراف وتحويل المتغيبين دون اذن الى الشئون القانونية بالمديرية للتحقيق معهم , كما قام باختبار معلومات الممرضة حنان مرزوق ابو زيد - ممرضة تنظيم الاسرة , ولاحظ وجود اوتوكلاف معطل فوجه باصلاحه وايضا اسطوانة اكسجين فامر بتوفير اخرى .

وفى نهاية الجولة توجه الى وحدة تطون الصحية ولاحظ ايضا عدم التزام بعض العاملين بكارت التعريف فامر بخصم يوم من الراتب , بعد ذلك تفقد الصيدلية والعلاج الطبيعي و الاستقبال والاسنان ووجد كرسي اسنان معطل فوجه باصلاحه , كما تفقد غرفه رعاية الطفولة والامومة ووجد جهاز الضغط معطل وكانت هناك شركة صيانة فامر باصلاح الجهاز

كما امر بتحويل المتغيبين دون اذن الى الشئون القانونية بالمديرية.

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