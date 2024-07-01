محافظ بني سويف يناقش إجراءات استدامة الخدمة بمحطات صرف البساتين وصفط الغربي

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا بمسئولي المياه والصرف الصحي والكهرباء ومؤسسة نهضة بني سويف، وفي حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بجانب حضور كل من: المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه بني سويف، المهندس أحمد قرني رئيس قطاع كهرباء بالمحافظة، هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، حمادة راضي رئيس مدينة الواسطى، وماجد رمضان نائب رئيس مدينة ناصر.

حيث تم بحث كافة السبل والإجراءات المطلوبة لضمان استدامة الخدمة بمحطات صرف صحي قرى: صفط الغربية بالواسطى، وسيد عبد القادربمركز ناصر،والبساتين بمركز بني سويف،والتي تعمل بنظام المعالجة الثلاثية وتم تنفيذها عن طريق المشاركة المجتمعية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من الإجراءت التي تضمن التنسيق الدائم بين شركة الكهرباء والمياه وهيئة الصرف الصحي ومؤسسة نهضة بني سويف وممثلين من أهالي تلك القرى لاستمرار تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتذليل كافة المعوقات سواء المعوقات: المالية أو الفنية التي قد تعرقل الجهود المشتركة من جانب التنفيذيين والمجتمع المدني في هذا الشأن.