إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بالفيوم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب تروسيكل، كانوا يستقلونها بالطريق الدائري عند مدخل قريه دسيا بدائرة مركز شرطة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها فانقلب في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم بورود إشارة الى شرطة النجدة ، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية تروسيكل بالطريق الدائري عند مدخل قرية دسيا.

وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن و3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي ، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث آخر

وفى حادث سابق اليوم لقي صبي بالفيوم مصرعه، اليوم الاثنين، في حادث عقب خروجه من منزله بمركز طامية، ، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله مستشفى طامية المركزي ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور قسم شرطة طاميه بورود إخطار لادارة شرطة النجدة بمصرع صبي فى شارع المدارس بمدينة طاميه.

وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن و سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين اصابة صبي يدعي حازم . م .ط ، 13 سنة بإصابات بالغة وتوفي عقب وصوله لمستشفى طاميه المركزي .

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين أن الوفاة وقعت نتيجة حادث سير في شارع المدارس بعد أن صدمته سيارة عقب خروجه من منزله .

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي أمرت بندب مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة وصرحت بتسليم جثمان المتوفى لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر أسرته في الفيوم وتولت التحقيق.