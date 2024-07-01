محافظ بني سويف يُكرّم أوائل شهادات التعليم الأساسي

كرم الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أوائل شهادات التعليم الأساسي بالتعليم العام والأزهري، ليشمل تكريم الإعدادية العامة وأوائل الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة؛ لتكريم أوائل الشهادات عن العام الدراسي 2024/2023، وذلك بديوان عام المحافظة، وفي حضور هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ، الدكتور أحمد السيد مكي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، وقيادات المديرية والإدارة المركزية ومديري الإدارات التعليمية والأزهرية وأولياء أمور وأسر المكرمين من الطلاب المتفوقين

وهنأ محافظ بني سويف، الطلاب الأوئل بمختلف المراحل بالشهادة الإعدادية العامة والأزهرية والشهادة الابتدائية، مطالباً إياهم بالعمل والسعى لاستمرار النجاح والتفوق ومواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التميز خلال مراحل التعليم التالية،مؤكدا أن معيار النجاح والتميز مرهون بالالتزام والحفاظ على استمرار النجاح واستثماره في ما ينفعهم في حياتهم العملية ومسيرتهم التعليمية، موجها تحية خاصة لأهالي وأسر الطلاب من الآباء والأمهات أولياء الأمور لدورهم في توفير الرعاية وتهيئة المناخ المناسب للتفوق، لما بذلوه من جهد وتضحيات، ليصل أبناؤهم لهذا الأداء المتميز واعتلاء منصات التكريم ،لاسيما وأن مصر تعتمد على رصيد عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات والتخصصات،باعتبار التعليم قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حملة مشاعل التنوير الذين يحملون على عاتقهم بناء الوطن

من جهته توجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالشكر للمحافظ د محمد هاني غنيم لحرصه على تكريم أوائل الشهادة الإعدادية العامة في تقليد يحرص عليه المحافظ لدعم الموهوبين والمتفوقين وتحفيزهم ،وهو ما يجسد اهتمام المحافظة بقطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات،خاصة وأن التكريم يعد حافزا للمتفوقين للاستمرار في النجاح ومواصلة التميز والتفوق

وقدم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأهرية،الشكر لمحافظ بني سويف،لحرصه على تكريم الأوائل من أبناء الأزهر الشريف بالمرحلتين الإعدادية والابتدائية والجهود المبذولة لتقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، مشيراً إلى أن هذا التكريم بمثابة تكريم لمنطقة بني سويف الأزهرية ولأسرة العاملين بها

وفي ختام الاحتفالية ، حرص المحافظ على التقاط صورة جماعية مع الأوائل ، وعددهم 20 طالباً وطالبة بواقع 10 من أوائل الشهادة الإعدادية العامة والـ 5 طلاب أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية والـ 5 أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بحسب البيان الوارد من المديرية والمنطقة " حيث ضمت لوحة شرف أوائل الإعدادية العامة نورهان جمال ربيع محمد_مدرسة الشهيد سليم يونس حباسي إدارة سمسطا_ (280 ) درجة،سلمى أشرف أحمد حامد مدرسة المستقبل الرسمية لغات إدارة بني سويف _ (279.75 ) درجة،شهد شمس الدين رشاد صديق مدرسة ميدوم الإعدادية بنات إدارة الواسطي (279.5 ) درجة،مودة رمضان مرجاوي محمد مدرسة ميدوم الإعدادية بنات إدارة الواسطي_ (279.5 ) درجة،عبد الله محمد حلمي عبد الحليم مدرسة الشهيد إسماعيل أحمد عيد الإعدادية إدارة بني سويف (279.5 ) ،لُجينة محمد عمر أحمد مدرسة الرياض الإعدادية بنات إدارة ناصر (279.5 ) درجة،محمد محمد عبد التواب راتب _ مدرسة الحمام الإعدادية م إدارة ناصر_ (279.5 ) درجة،جنا أبو الخير محمد على_ مدرسة الشهيد مؤمن عياد الإعدادية م إدارة بني سويف_ (279.25 ) درجة،يوسف عماد صمويل نونان مدرسة بوش القديمة الإعدادية بنين إدارة ناصر (279.25 ) درجة،حبيبة عاطف سيد عبد العزيز مدرسة الشهيد سالم شعبان الإعدادية بنات إدارة ناصر المجموع (279.25 ) درجة

فيما ضمت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية:محمد أحمد عبد العال هاشم_ معهد اهناسيا المدينة الإعدادي بنون_(490 ) درجة ،على سيد محمد على معهد قمبش الحمراء الإعدادي بنون _ (490 ) درجة،آية سلامة عبد الجواد على معهد فتيات ميانة الإعدادي (490 ) درجة،تقى مرسى عطية مرسى معهد اطواب الإعدادي فتيات (488.5 ) درجة،أمانى محمد عبد الرازق محمد معهد بدهل الإعدادي فتيات_ ا(488 ) درجة

وأوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية :ندي أحمد محمد _ معهد قمبش الحمراء 2 _ (99.19% ) ،جنى محمود ربيع معهد سمسطا _ (98.78% ) ،آلاء مؤنس حسين معهد العدوي النموذجي أ_ (98.22% ) ،أحمد عماد سلامة_ معهد سمسطا_ (98.19% ) ،سندس أحمد عبد الواحد _معهد الميمون _ (97.97% )

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