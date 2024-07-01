رفع 525 طن قمامة بالمنطقة المركزية بالدقهلية

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها ومعدات عدد 5وحدات محلية شملت شرق وغرب المدينة ومراكز ومدن ميت غمر وأجا وطلخا ومركز المنصورة ..

هذا وقد اوضح"مختار"انه تم رفع 500طن مخلفات بلدية و25 طن من الاتربه ونواتج تقليم أشجار بالمنطقه المركزيه حيث شملت الاعمال رفع كفاءة الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزيه علي مدار يومين وذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم..

ومن جانبه اوضح احمد حمدي رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة انه بالتنسيق مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات وبمشاركة الاستاذ محمد فارس بجهاز النظافة وباشراف رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة حيث تم

متابعه اعمال رفع كفاءة النظافة بنطاق المنطقة المركزية من خلال رفع القمامه من امام المدارس التي يوجد بها لجان الثانويه العامه ورفع القمامه والمخلفات الصلبه من شوارع مستشفى الصدر والجلاء والجمهورية والعباسي والمجزر وقناة السويس والنخله والدراسات وجيهان والمشايه والطميهي والمدير وكذا رفع الاتربه من الشوارع والميادين الرئيسيه بنطاق مدينة المنصورة بواسطه السيارات المكنسيه بمناطق المشايه والجمهورية والجيش وامام مديرية الامن وكوبري سندوب ومدخل مدينة المنصورة وشوارع سامية الجمل والثانوية كما تم متابعه اعمال غسيل البلدورات والأرصفة بميدان الكتاب وبشارع الجمهورية وامام جامعة المنصورة و متابعه اعمال قص وتقليم وتهذيب الاشجار والحدائق العامة كشجرة الدر وستمرت اعمال رفع القمامة بنطاق مركز المنصورة..

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.